Авторы Life Below помогут спасению реальных китов и дельфинов с помощью специальных DLC

Градостроительные симуляторы редко пытаются удивить чем-то кроме новых производственных цепочек и бесконечной оптимизации ресурсов, но Life Below явно идет другим путем. Вместо очередного мегаполиса с дымящимися заводами игрокам предлагают восстанавливать коралловые рифы и буквально возвращать жизнь умирающим морским экосистемам. Теперь разработчики из студии Megapop решили сделать проект еще и благотворительным.

Авторы объявили о сотрудничестве с организацией Whale and Dolphin Conservation, которая занимается защитой китов и дельфинов по всему миру. В рамках партнерства для Life Below выйдет специальный набор стоимостью 5 долларов. В него войдут три вида морских млекопитающих: обыкновенная афалина, атлантический пятнистый дельфин и морская свинья. Игроки смогут наблюдать за их поведением возле собственных рифов и изучать информацию о животных через внутриигровой справочник, созданный с опорой на реальную морскую биологию.

Главное здесь даже не контент, а сам подход. Все чаще игры пытаются говорить об экологии, но многие делают это поверхностно. Life Below, напротив, выглядит как проект, где образовательная часть органично встроена в игровой процесс. Не случайно над игрой работают морские биологи, а сценарий пишет Рианна Пратчетт — автор, известная по Mirror’s Edge и Tomb Raider 2013 года.

При этом 100% чистой прибыли с набора отправят на поддержку Whale and Dolphin Conservation. Для индустрии, где благотворительность нередко ограничивается громкими заявлениями, это выглядит неожиданно честным шагом.

Релиз Life Below ожидается по цене 30 долларов, а демоверсия уже доступна в Steam. Судя по первым впечатлениям журналистов, у игры есть все шансы стать одной из самых необычных и атмосферных инди-стратегий ближайшего времени.