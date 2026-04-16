Симулятор подводного города Life Below выйдет в мае 2026 года - игрокам предстоит спасти хрупкие экосистемы океана

Издатель Kasedo Games и разработчик Megapop объявили дату выхода своего нового симулятора строительства подводного города Life Below. Игра выйдет эксклюзивно на ПК в Steam 26 мая 2026 года.

Вместе с анонсом был представлен новый трейлер, демонстрирующий ключевые угрозы, с которыми столкнутся игроки. Проект предлагает нестандартный взгляд на жанр градостроительных симуляторов, делая акцент не на развитии мегаполиса, а на восстановлении и поддержании подводной экосистемы.

Разработчики сотрудничали с морскими биологами и сценаристкой Рианной Пратчетт, чтобы создать более реалистичную модель океанической среды. Игрокам предстоит выращивать коралловые рифы, привлекать морских обитателей и поддерживать баланс биоразнообразия, одновременно адаптируясь к меняющимся условиям среды.

Среди угроз — обесцвечивание кораллов, инвазивные виды, потепление воды, загрязнение и нефтяные разливы. Каждое из этих явлений напрямую влияет на развитие рифа и требует продуманных решений для выживания всей системы.

Life Below также будет представлена на фестивале Earth Appreciation в Steam. Уже 25 апреля состоится прямая трансляция с разработчиками, где покажут новые геймплейные механики и подробнее расскажут о симуляции подводного мира.

Проект позиционируется как не только стратегия, но и своеобразное экологическое высказывание о хрупкости океанических экосистем и влиянии человека на природу.