Автор Life by You рассказал про игровую систему экономики и механике износа предметов ©

Компания Paradox Tectonic выпустила обширный видеоролик о своей грядущей Sims-подобной игре Life by You, и этот видеоролик особенный.

В ролике снялся глава студии Род Хамбл, которого вы можете знать по работе над франшизой The Sims и Second Life. Он рассказывает о нескольких интересных механиках и просит зрителей высказать свое мнение по некоторым из них.

Первая тема, которую мы рассмотрим, - прогрессия предметов, представленная в виде стиральных машин.

Предметы низкого уровня, как правило, слабее и даже имеют проблемы (в случае со стиральной машиной они тратят воду, увеличивая эксплуатационные расходы), в то время как предметы более высокого уровня, как правило, лучше и устраняют эти проблемы, но стоят дороже при покупке.

Различные виды предметов имеют разную глубину развития и разнообразие.

Мы также получим краткое представление о навыках, которыми могут обладать наши люди, включая уборку.

Затем мы рассмотрим экономику и то, как рассчитываются начальные деньги, выдаваемые человеку при старте.

Посмотреть видеоролик можно ниже.

Выход игры Life by You в раннем доступе для ПК запланирован на 5 марта 2024 года.