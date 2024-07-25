Миллионы в никуда: стала известна стоимость разработки Life by You до её отмены

Недавно опубликованный финансовый отчёт Paradox Interactive за второй квартал 2024 года раскрыл неоднозначную картину состояния компании. С одной стороны, издатель столкнулся с серьёзными убытками, с другой — сумел сохранить прибыльность.

Ключевым фактором, повлиявшим на финансовые показатели, стала отмена амбициозного проекта Life by You. Этот симулятор жизни, разрабатываемый студией Paradox Tectonic, обошёлся компании во внушительную сумму — $19.2 млн. К сожалению, все эти средства пришлось списать, что привело к резкому падению операционной прибыли на 90%. В результате она составила лишь $3.4 млн, что значительно ниже прошлогодних показателей.

Ситуацию усугубило и закрытие самой студии Paradox Tectonic, произошедшее практически одновременно с отменой игры. Хотя точные затраты на этот процесс не раскрываются, можно предположить, что они также внесли свой вклад в общее снижение прибыли.

Несмотря на эти неудачи, Paradox Interactive всё же удалось завершить квартал с положительным результатом. Чистая прибыль компании составила $2.5 млн. Однако и здесь наблюдается значительное снижение: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 88%.