Life By You 12.09.2023
6.4 60 оценок

Новое геймплейное видео Life By You демонстрирует механику создания дома с нуля

©
Procy_on
Новости

Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным видео своей предстоящей игры-симулятора Life by You.

В трейлере подробно рассматривается строительная механика игры, демонстрируя создание дома довольно сложной формы. Это дает представление о том, насколько мощными являются строительные инструменты, которые мы уже видели в предыдущем ролике на эту тему.

Life by You появится в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life. Игра выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2023 году, включая Game Pass.

Трейлеры
5
4
Последние посты по игре Life By You
Новый трейлер Life by You демонстрирует обширные инструменты для редактирования отделки дома
Новый трейлер Life by You демонстрирует обширные инструменты для редактирования отделки дома
Авторы симулятора Life by You показали редактор жителей города в геймплейном видео
Авторы симулятора Life by You показали редактор жителей города в геймплейном видео
Свежий геймплей симулятора жизни Life by You демонстрирует прямое управление и вождение автомобиля
Свежий геймплей симулятора жизни Life by You демонстрирует прямое управление и вождение автомобиля
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Крутой режим, действительно, но вот НПС имеют логику перемещения в таких знаниях? Или могут застрять?

1
CallXO3

Хм, впечатляет. А если ещё и моддинг поддерживать будет.. Кажется кое-кто уже в уголке тихо плачет и наматывает сопли на кулак)

0
sapov

В Симс как-то по интереснее выглядит.

-2
Папел

Их Ситис уничтожил Симсити. И если бы не недавний перевод на f2p, симс бы тоже подохла в первые 3 года. А так.Это случится за 5 лет, если только в 5ю не завезут онлайн

0