Новое геймплейное видео Life By You демонстрирует механику создания дома с нуля ©

Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным видео своей предстоящей игры-симулятора Life by You.



В трейлере подробно рассматривается строительная механика игры, демонстрируя создание дома довольно сложной формы. Это дает представление о том, насколько мощными являются строительные инструменты, которые мы уже видели в предыдущем ролике на эту тему.

Life by You появится в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life. Игра выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2023 году, включая Game Pass.