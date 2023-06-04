Новое геймплейное видео Life By You демонстрирует механику создания дома с нуля

Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным видео своей предстоящей игры-симулятора Life by You.
В трейлере подробно рассматривается строительная механика игры, демонстрируя создание дома довольно сложной формы. Это дает представление о том, насколько мощными являются строительные инструменты, которые мы уже видели в предыдущем ролике на эту тему.
Life by You появится в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life. Игра выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2023 году, включая Game Pass.
Крутой режим, действительно, но вот НПС имеют логику перемещения в таких знаниях? Или могут застрять?
Хм, впечатляет. А если ещё и моддинг поддерживать будет.. Кажется кое-кто уже в уголке тихо плачет и наматывает сопли на кулак)
В Симс как-то по интереснее выглядит.
Их Ситис уничтожил Симсити. И если бы не недавний перевод на f2p, симс бы тоже подохла в первые 3 года. А так.Это случится за 5 лет, если только в 5ю не завезут онлайн