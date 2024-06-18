Paradox Interactive закрыла студию-разработчика Life by You после отмены игры

Как мы уже сообщали вчера, компания Paradox Interactive решила отменить Life by You, игру, похожую на The Sims, которая, казалось, была почти готова к выходу на рынок в формате раннего доступа.
Фанаты, безусловно, опечалены этой потерей, поскольку надеялись, что видеоигра предложит несколько новых идей в рамках жанра. К сожалению, это не единственная негативная новость: Paradox Interactive также решила закрыть команду разработчиков, Paradox Tectonic, поскольку Life by You была единственным проектом этой студии.
В официальном заявлении компании говорится:
Paradox Interactive приняла решение прекратить дальнейшую деятельность принадлежащей Paradox студии Tectonic в Беркли, Калифорния. Студия руководила разработкой отмененной игры Life by You с 2019 года, и в ней работает 24 человека.
"Это тяжелая и радикальная новость для наших коллег из Tectonic, которые много работали над выпуском Life by You в раннем доступе. К сожалению, с отменой их единственного проекта мы вынуждены принять тяжелое решение о закрытии студии. Мы глубоко признательны им за упорный труд в попытке вывести Paradox в новый жанр", - заявил Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive.
Это еще одно негативное сообщение для индустрии, ведь за последние два года так много команд лишились работы. Одним из самых ярких последних случаев стал Xbox, который закрыл четыре команды, а в последние дни мы также стали свидетелями закрытия Pieces Interactive, команды, ответственной за Alone in the Dark.
А кому нужен этот повесткосборник? Скоро корейцы выкатят свой Симс с красивой графикой и персонажами.🧐 // Александр Мастерс
И там тоже будет гейство и тд.
Как будто подобного в Симс не было ещё до появления повестки.
Да я не против геев, на здоровье, как говорится. Просто кардинальным натуралам не стоит прям молиться InZOL и ждать, что там всё будет стерильно натуральным.
Теперь понятно, парадоксы такой же мусор, как еа или микромягкое. Причем, они сами уже даже ничего не хотят делать. Даже аддоны для Стеллариса уже отдают на аутсорс студиям, делающим игры для мобилок. Позорище.
Парадоксы всегда были разжиревшей на длс конторой
Тогда они хотя бы длс более менее интересные выпускали а сейчас даже тут умудряются навалить кучу // Вадим Аликин
Похоже парадоксу приходит конец, увы. Финальные трепыхания....
Не-не, они просто ждут успеха или провала Бладлайн 2, просто заранее готовятся к возможному провалу.
Очередной мусор улетел в помойку, ничего особого.
хахаха
Что-то какая-то задница творится // Александр Лепёшкин
Так делают гoвно, вот и закрывают
штат всего 24 человека, как будь-то они могли сделать что-то лучше
как по мне игре и так грозил провал, просто как конкурент с возможными новшествами он имел право на жизнь
Почему всегда пишут в таких случаях о каких-то призрачных фанатах)
https://store.steampowered.com/app/2358660/Life_by_You/?l=russian
СКОРО ВЫЙДЕТ!:xd omg, так много игр, что уже стим не модерирует. позор.
А разговоров то было. Теперь надежда на inZOI к счастью корейцев точно не прикроют.
Да из-за них скорее всего и закрыли тут ещё и слухи про новый Симс у них вообще жопы догорели
Вот суки, ну, теперь понятно ещё больше, что они делают ставку на Бладлайн 2, не удивлюсь, если игра будет полным провалом. Искренне желаю им обанкротится с подобными действиями и отношением.