Paradox Interactive закрыла студию-разработчика Life by You после отмены игры

Как мы уже сообщали вчера, компания Paradox Interactive решила отменить Life by You, игру, похожую на The Sims, которая, казалось, была почти готова к выходу на рынок в формате раннего доступа.

Фанаты, безусловно, опечалены этой потерей, поскольку надеялись, что видеоигра предложит несколько новых идей в рамках жанра. К сожалению, это не единственная негативная новость: Paradox Interactive также решила закрыть команду разработчиков, Paradox Tectonic, поскольку Life by You была единственным проектом этой студии.

В официальном заявлении компании говорится:

Paradox Interactive приняла решение прекратить дальнейшую деятельность принадлежащей Paradox студии Tectonic в Беркли, Калифорния. Студия руководила разработкой отмененной игры Life by You с 2019 года, и в ней работает 24 человека.

"Это тяжелая и радикальная новость для наших коллег из Tectonic, которые много работали над выпуском Life by You в раннем доступе. К сожалению, с отменой их единственного проекта мы вынуждены принять тяжелое решение о закрытии студии. Мы глубоко признательны им за упорный труд в попытке вывести Paradox в новый жанр", - заявил Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive.

Это еще одно негативное сообщение для индустрии, ведь за последние два года так много команд лишились работы. Одним из самых ярких последних случаев стал Xbox, который закрыл четыре команды, а в последние дни мы также стали свидетелями закрытия Pieces Interactive, команды, ответственной за Alone in the Dark.