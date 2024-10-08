Paradox утверждает, что сделала слишком большую ставку на Life by You, не имея опыта

После больших ожиданий в сообществе, объявление об отмене Life by You компанией Paradox стало огромным ударом. По словам компании, ошибка заключалась в том, что они сделали слишком большую ставку.

По словам генерального директора Маттиаса Лильи, ошибка Life by You заключалась в том, что это был проект, очень далекий от области компетенции Paradox, и что они изначально вложили в проект много денег, не имея знаний.

Если мы собираемся начать что-то большое, это должно быть напрямую в пределах нашей компетенции. Это должна быть игра Cities или Cities-подобная, или стратегическая игра. Там мы знаем достаточно, чтобы рисковать разумно. Потому что даже если мы выпустим игру вроде Victoria 3 — которая не удалась — это все равно игра, в которую люди хотят играть. Поначалу это не очень большой успех, но это также то, о чем мы много знаем.



И есть разница между этим и, скажем, Life by You, которая была как бы за пределами нашего круга компетенции — это стратегически хорошая идея, но мы начали плохо и много финансировали ее, прежде чем мы узнали о ней достаточно. Так что это во многом связано с тем, как мы начинаем проекты и как мы управляем ими с течением времени, включая инвестиционную часть.

Поскольку Life by You имеет определенные сходства с жанром градостроительства, Лилья считал, что команда будет знать, как с этим справиться.

Они не могли этого сделать, я бы сказал. И это не только их вина. Это полностью наша вина тоже.

В конце концов, команда решила отменить проект, потому что чем дольше они продолжали, тем дороже и трудоемче он становился, и они, вероятно, не смогли бы решить существующие проблемы.

И это, конечно, было огромным провалом с нашей стороны, особенно как издателя, не сумев справиться с этим и оказавшись в таком положении. Но с другой стороны, мы не отменяем игры, если думаем, что они понравятся людям, — и мы были уверены, что выпуск будет хуже, как бы трудно это ни было сказать. Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужно остановить проект сейчас, а не усугублять. На концептуальном уровне? Это было хорошо. Стратегически для Paradox? Абсолютно. Исполнение? Мы не были в теме.