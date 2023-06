Разработчики Life by You впервые показали, как будут работать рабочие места в симуляторе жизни от Paradox ©

Paradox продемонстрировала небольшой геймплейный ролик о том, как рабочие места будут работать в Life by You, в рамках летней выставки Future Games Show Summer Showcase. Директор по маркетингу студии Кинг Чой показаk фанатам краткий обзор рабочего дня с одним человеком из Life by You, баристой по имени Харли.

Мы начинаем с того, что следуем за ней в кофейню, где она работает, где ей нужно будет выполнить несколько задач, прежде чем закончить свой рабочий день. Это включает в себя уборку витрин, в которых хранятся торты. Судя по всему, клиенты будут осматривать сам шкаф, прежде чем брать угощения.

Мы уже знаем, что конкурент Sims позволит вам создавать собственные карьеры и рабочие места для ваших персонажей, когда он выйдет в раннем доступе в сентябре. По словам главы Paradox Tectonic и ветерана Sims Рода Хамбла, вы сможете выбирать из множества профессий, таких как розничная торговля и профессия белых воротничков, но вы можете делать все, что захотите, если это недоступно.

Наряду с инструментами создания заданий будут также другие инструменты настройки, такие как инструмент сборки, инструмент редактора объектов и инструмент создания диалогов. Paradox Tectonic также подтвердила, что в игре не будет загрузочных экранов.

Во время презентации Future Games Show нам также напомнили, что Life by You также будет поддерживать моды.

«Инструменты создателя, а также редакторы, с которыми вы сможете играть в нашей игре, позволят вам получить в свои руки тот же игровой инструмент, который наша игровая команда использует для создания игры. ваш собственный пользовательский контент и моды», — говорит Кинг Чой.

Life by You выйдет в раннем доступе 12 сентября 2023 года, и в нее можно будет играть на ПК d Epic Game Store и Steam.