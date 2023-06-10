Life By You 12.09.2023
6.4 60 оценок

Разработчики Life by You впервые показали, как будут работать рабочие места в симуляторе жизни от Paradox

©
monk70
Новости

Paradox продемонстрировала небольшой геймплейный ролик о том, как рабочие места будут работать в Life by You, в рамках летней выставки Future Games Show Summer Showcase. Директор по маркетингу студии Кинг Чой показаk фанатам краткий обзор рабочего дня с одним человеком из Life by You, баристой по имени Харли.

Мы начинаем с того, что следуем за ней в кофейню, где она работает, где ей нужно будет выполнить несколько задач, прежде чем закончить свой рабочий день. Это включает в себя уборку витрин, в которых хранятся торты. Судя по всему, клиенты будут осматривать сам шкаф, прежде чем брать угощения.

Мы уже знаем, что конкурент Sims позволит вам создавать собственные карьеры и рабочие места для ваших персонажей, когда он выйдет в раннем доступе в сентябре. По словам главы Paradox Tectonic и ветерана Sims Рода Хамбла, вы сможете выбирать из множества профессий, таких как розничная торговля и профессия белых воротничков, но вы можете делать все, что захотите, если это недоступно.

Наряду с инструментами создания заданий будут также другие инструменты настройки, такие как инструмент сборки, инструмент редактора объектов и инструмент создания диалогов. Paradox Tectonic также подтвердила, что в игре не будет загрузочных экранов.

Во время презентации Future Games Show нам также напомнили, что Life by You также будет поддерживать моды.

«Инструменты создателя, а также редакторы, с которыми вы сможете играть в нашей игре, позволят вам получить в свои руки тот же игровой инструмент, который наша игровая команда использует для создания игры. ваш собственный пользовательский контент и моды», — говорит Кинг Чой.

Life by You выйдет в раннем доступе 12 сентября 2023 года, и в нее можно будет играть на ПК d Epic Game Store и Steam.

ПК Трейлеры
4
1
Последние посты по игре Life By You
Новое геймплейное видео Life By You демонстрирует механику создания дома с нуля
Новое геймплейное видео Life By You демонстрирует механику создания дома с нуля
Новый трейлер Life by You демонстрирует обширные инструменты для редактирования отделки дома
Новый трейлер Life by You демонстрирует обширные инструменты для редактирования отделки дома
Авторы симулятора Life by You показали редактор жителей города в геймплейном видео
Авторы симулятора Life by You показали редактор жителей города в геймплейном видео
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Aellie

Мило, но все очень пластмассовое. Те же симсы, только в профиль. Надеюсь, модеры первым делом добавят реализма. Хотя, нет, я знаю, какие моды выйдут первыми...

-2