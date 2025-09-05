ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Life is Strange 30.01.2015
Адвенчура, Квест, От третьего лица
8.8 3 157 оценок

Amazon и Square Enix запускают в производство экранизацию Life Is Strange, которая обещает перенести историю Макс

Gutsz Gutsz

Компания Amazon Prime Video официально заказал сериал по мотивам культовой игровой серии Life Is Strange. За адаптацию отвечает сценарист и шоураннер Чарли Ковелл, известная по сериалу "Конец ***го мира". Производством занимаются студии Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap совместно с Amazon MGM Studios.

Как сообщается, сюжет будет сосредоточен на истории студентки-фотографа Макс, которая неожиданно обнаруживает способность перематывать время назад, спасая свою лучшую подругу Хлою. Вместе девушки пытаются разобраться в исчезновении их однокурсницы и постепенно раскрывают мрачные тайны маленького городка Аркадия-Бэй. Сериал обещает сохранить ключевые эмоциональные моменты оригинальной игры и передать её атмосферу. Судя по всему фанатов ждет точная адаптация первой части игры, которая по сей день считается лучшей во всей серии Life Is Strange.

Проект находился в разработке почти десять лет, но именно сейчас получил зелёный свет. Создатели уверяют, что экранизация будет глубокой, визуально насыщенной и рассчитанной как на давних поклонников франшизы, так и на новых зрителей. Дата премьеры пока не раскрывается, но запуск производства уже подтверждён.

9
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Gridon

Весь смысл игры построенный на выборе и его последствиях испаряется и остаётся просто унылая подростковая драма с перемоткой времени. Наблюдать за этим всё равно что смотреть чужой стрим где стример сделал все самые тупые выборы а ты ничего не можешь с этим поделать. Просто мыльная опера для тех у кого не хватило сил нажать на кнопку старт в самой игре.

4
yxap

а что вы ожидали от 10-летней низкобюджетной игры от малоизвестной студии?

Destroited

Ну офигеть по этой повесточной лeсбо-хрени еще и снимать фильм собираются.

3
Neko-Aheron

Ну, если по первой игре то ждать стоит

1
Беккер5443

И актёры чтоб по соответствующей игры были.

ДаДжи Беккер5443

белка рамзи как раз лэгэбэтэшница

RedundantRaylan

Все тебя ждут на стриме

Frost_47

В фильме наверно на 100% раскроют повесточку)

1
Tommy451
1
Skiminok585

О, если у них получится все сюжетные повороты передать и если ко всему этому, будут актеры соответствующие, которые смогут передать эмоциональную соответствующую, то можно будет глянуть (～￣▽￣)～

J a r v i s

Поржём над результатами кастинга актёров. Думаю ждать чего-то адекватного от Амазон не стоит))

Лента Новостей

Life is Strange одна із лучших адвенчюр, надеюсь атмосфера и подбор актеров будет правильный. И не нужно сильно перегибать в сторону ЛGБТ, там как бы вопрос открытый. А если ещё саундтрек оставят тот же, то будет вообще круто (особенно Syd Matters)

PatchyTaran
не нужно сильно перегибать в сторону ЛGБТ

Проснись, весь мир дано не_бинарно -радужным стал, а ты просишь не добавлять то что имеет в Европе и Америке высший приоритете

Лента Новостей PatchyTaran

Если оставят тему ЛGBT на уровне как сделано в игре, то это будет отлично

Merelone
За адаптацию отвечает сценарист и шоураннер Чарли Ковелл, известная по сериалу "Конец ***го мира"

Можно быть спокойным.

Scorpion_GamePlay

Т.е. целый час третьей серии Одни из нас, только женщин не стоит ждать из-за толерантности?