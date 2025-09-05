Amazon и Square Enix запускают в производство экранизацию Life Is Strange, которая обещает перенести историю Макс

Компания Amazon Prime Video официально заказал сериал по мотивам культовой игровой серии Life Is Strange. За адаптацию отвечает сценарист и шоураннер Чарли Ковелл, известная по сериалу "Конец ***го мира". Производством занимаются студии Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap совместно с Amazon MGM Studios.
Как сообщается, сюжет будет сосредоточен на истории студентки-фотографа Макс, которая неожиданно обнаруживает способность перематывать время назад, спасая свою лучшую подругу Хлою. Вместе девушки пытаются разобраться в исчезновении их однокурсницы и постепенно раскрывают мрачные тайны маленького городка Аркадия-Бэй. Сериал обещает сохранить ключевые эмоциональные моменты оригинальной игры и передать её атмосферу. Судя по всему фанатов ждет точная адаптация первой части игры, которая по сей день считается лучшей во всей серии Life Is Strange.
Проект находился в разработке почти десять лет, но именно сейчас получил зелёный свет. Создатели уверяют, что экранизация будет глубокой, визуально насыщенной и рассчитанной как на давних поклонников франшизы, так и на новых зрителей. Дата премьеры пока не раскрывается, но запуск производства уже подтверждён.
Весь смысл игры построенный на выборе и его последствиях испаряется и остаётся просто унылая подростковая драма с перемоткой времени. Наблюдать за этим всё равно что смотреть чужой стрим где стример сделал все самые тупые выборы а ты ничего не можешь с этим поделать. Просто мыльная опера для тех у кого не хватило сил нажать на кнопку старт в самой игре.
а что вы ожидали от 10-летней низкобюджетной игры от малоизвестной студии?
Ну офигеть по этой повесточной лeсбо-хрени еще и снимать фильм собираются.
Ну, если по первой игре то ждать стоит
И актёры чтоб по соответствующей игры были.
белка рамзи как раз лэгэбэтэшница
Все тебя ждут на стриме
В фильме наверно на 100% раскроют повесточку)
О, если у них получится все сюжетные повороты передать и если ко всему этому, будут актеры соответствующие, которые смогут передать эмоциональную соответствующую, то можно будет глянуть (～￣▽￣)～
Поржём над результатами кастинга актёров. Думаю ждать чего-то адекватного от Амазон не стоит))
Life is Strange одна із лучших адвенчюр, надеюсь атмосфера и подбор актеров будет правильный. И не нужно сильно перегибать в сторону ЛGБТ, там как бы вопрос открытый. А если ещё саундтрек оставят тот же, то будет вообще круто (особенно Syd Matters)
Проснись, весь мир дано не_бинарно -радужным стал, а ты просишь не добавлять то что имеет в Европе и Америке высший приоритете
Если оставят тему ЛGBT на уровне как сделано в игре, то это будет отлично
Можно быть спокойным.
Т.е. целый час третьей серии Одни из нас, только женщин не стоит ждать из-за толерантности?