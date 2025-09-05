Amazon и Square Enix запускают в производство экранизацию Life Is Strange, которая обещает перенести историю Макс

Компания Amazon Prime Video официально заказал сериал по мотивам культовой игровой серии Life Is Strange. За адаптацию отвечает сценарист и шоураннер Чарли Ковелл, известная по сериалу "Конец ***го мира". Производством занимаются студии Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap совместно с Amazon MGM Studios.

Как сообщается, сюжет будет сосредоточен на истории студентки-фотографа Макс, которая неожиданно обнаруживает способность перематывать время назад, спасая свою лучшую подругу Хлою. Вместе девушки пытаются разобраться в исчезновении их однокурсницы и постепенно раскрывают мрачные тайны маленького городка Аркадия-Бэй. Сериал обещает сохранить ключевые эмоциональные моменты оригинальной игры и передать её атмосферу. Судя по всему фанатов ждет точная адаптация первой части игры, которая по сей день считается лучшей во всей серии Life Is Strange.

Проект находился в разработке почти десять лет, но именно сейчас получил зелёный свет. Создатели уверяют, что экранизация будет глубокой, визуально насыщенной и рассчитанной как на давних поклонников франшизы, так и на новых зрителей. Дата премьеры пока не раскрывается, но запуск производства уже подтверждён.