Эмма Майерс хотела бы сыграть Макс Колфилд в экранизации Life is Strange

Эмма Майерс, известная по ролям в "Уэнсдэй" и "Minecraft в кино", публично выразила мечту сыграть Макс Колфилд в адаптации Life is Strange. Ещё до официального одобрения проекта она отметила в интервью Seventeen, что очень хотела бы сыграть эту роль.

Фанаты франшизы активно поддерживают её кандидатуру — в соцсетях Майерс лидирует в опросах на роль Макс, опережая других претенденток вроде Софии Лиллис или Кейли Спейни.

Известно, что шоураннером сериала станет Чарли Ковелл, а его созданием займётся сервис Amazon Prime Video. Дата выхода проекта на данный момент неизвестна.