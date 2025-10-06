ESRB присвоила рейтинги трем играм серии Life is Strange для PS5

Издательство Square Enix похоже планирует выпустить три игры из серии Life is Strange для консолей текущего поколения. На PlayStation 5 несколько игр из этой франшизы получили рейтинг от организации ESRB.

Это Life is Strange Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered и Life is Strange 2 Complete Season. Пока что все упомянутые выше игры были доступны только на PS4, а на PS5 работали только по обратной совместимости. Но вскоре это может измениться. Ожидается, что версия для PS5 (и, вероятно, Xbox Series) обзаведется улучшенными в техническом и визуальном плане.

Подобные записи обычно предшествуют официальным объявлениям, поэтому неудивительно, что игроки в ближайшее время ожидают от Square Enix анонса нативных версий этих игр для консолей текущего поколения. До сих пор все упомянутые игры были доступны только на PS4, а на PS5 работали только благодаря обратной совместимости. Это может скоро измениться.

Остается вопросом, предложит ли издатель бесплатные обновления для владельцев оригинальных версий — в прошлом подобный шаг уже предпринимался в отношении других игр Square Enix. Японская компания пока официально не прокомментировала ситуацию, но новые рейтинги позволяют предположить, что анонс не за горами.