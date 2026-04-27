Инсайдеры слили детали предстоящего сериала по Life Is Strange - экранизация игры выйдет уже в 2027 году

Несмотря на то что о сериале Life Is Strange заговорили еще в сентябре прошлого года, в производство он ушел совсем недавно. Портал Midgard Times, специализирующийся по кино и ТВ, поделился свежей инсайдерской сводкой о предстоящем телевизионном воплощении любимой многими сюжетной адвенчуры.

По информации источника, старт основных съемок запланирован уже на 29 июня текущего года. Весь процесс пройдет в Ванкувере, а производство первой порции серий должно завершиться в рекордно короткие сроки — к 16 октября 2026 года. Сезон, к слову, будет состоять из 6 плотных по хронометражу эпизодов. На место главного сценариста и шоураннера проекта заступил создатель популярного шоу "Конец ***го мира" Чарли Ковелл, а режиссёрское кресло для двух пилотных эпизодов доверили ветерану телевизионной режиссуры Кэрин Кусаме (работала над сериалами "Шершни", "Человек в высоком замке" и "Миллиарды").

Прямо сейчас сериал находится в активной фазе пре-продакшена: команда спешно проводит закрытые кастинги на второстепенные, но сюжетно важные роли академии Блэквелл, включая Нейтана Прескотта, Викторию Чейз, Уоррена Грэма и Кейт Марш. Журналисты портала предполагают, что официальное подтверждение остального каста от создателей должно появиться в прессе буквально в течение ближайших пары недель по мере подготовки к старту камер на площадке.

К адаптации знаменитого подросткового интерактивного триллера привлечено огромное количество производственных компаний, включая самих правообладателей из японской корпорации Square Enix и продюсеров Amazon MGM Studios. Сообщается, что сюжет экранизации должен остаться максимально приближенным к оригинальной консольной игре 2015 года (академия, внезапное обретение сил манипуляции временем, пресловутый эффект бабочки и поиски без вести пропавшей Рэйчел Эмбер), так что фанатам интерактивных приключений волноваться за лор не стоит. Премьера телевизионного формата Life is Strange ориентировочно ожидается на площадке Prime Video в 2027 году.