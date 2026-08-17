Продюсер экранизации Life is Strange подтвердила, что съемки уже идут и что планируется несколько сезонов

Продюсеры студии LuckyChap, отвечающей за адаптацию культовой видеоигры Life is Strange для Amazon Prime Video, подтвердили, что производство сериала уже активно ведется, а сам проект задуман как многосерийный, рассчитанный на несколько сезонов.

Натали Беркус, продюсер LuckyChap, в настоящее время находится в Ванкувере, где идут съемки научно-фантастической драмы. В беседе с изданием Variety она отметила, что работа над сериалом стала для студии захватывающим вызовом, позволяющим расширить горизонты бренда и исследовать новые типы историй, оставаясь при этом верной эмоциональной правде персонажей.

Особое внимание в тексте уделяется тому, что "Life is Strange", наряду с "Стерлинг-Поинт" и "Сексуальные преступники", задуман как проект с потенциалом для нескольких сезонов. Это знаменует собой новый этап для LuckyChap, которая ранее преуспевала в создании законченных мини-сериалов, но теперь делает ставку на многосерийные шоу.

В основе сюжета лежит история студентки-фотографа Макс Колфилд, которую играет Тейтум Грейс Хопкинс. Героиня обретает способность перематывать время, спасая свою лучшую подругу Хлои Прайс. Роль Хлои досталась Мэйзи Стелле, которая уже снималась в фильме LuckyChap "Моя старая задница". Вместе Макс и Хлоя исследуют городок Аркадия Бэй и пытаются раскрыть тайну исчезновения подруги Хлои, Рэйчел Эмбер, которую сыграет Эстер МакГрегор.