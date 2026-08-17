Продюсер экранизации Life is Strange подтвердила, что съемки уже идут и что планируется несколько сезонов

Продюсеры студии LuckyChap, отвечающей за адаптацию культовой видеоигры Life is Strange для Amazon Prime Video, подтвердили, что производство сериала уже активно ведется, а сам проект задуман как многосерийный, рассчитанный на несколько сезонов.
Натали Беркус, продюсер LuckyChap, в настоящее время находится в Ванкувере, где идут съемки научно-фантастической драмы. В беседе с изданием Variety она отметила, что работа над сериалом стала для студии захватывающим вызовом, позволяющим расширить горизонты бренда и исследовать новые типы историй, оставаясь при этом верной эмоциональной правде персонажей.
Особое внимание в тексте уделяется тому, что "Life is Strange", наряду с "Стерлинг-Поинт" и "Сексуальные преступники", задуман как проект с потенциалом для нескольких сезонов. Это знаменует собой новый этап для LuckyChap, которая ранее преуспевала в создании законченных мини-сериалов, но теперь делает ставку на многосерийные шоу.
В основе сюжета лежит история студентки-фотографа Макс Колфилд, которую играет Тейтум Грейс Хопкинс. Героиня обретает способность перематывать время, спасая свою лучшую подругу Хлои Прайс. Роль Хлои досталась Мэйзи Стелле, которая уже снималась в фильме LuckyChap "Моя старая задница". Вместе Макс и Хлоя исследуют городок Аркадия Бэй и пытаются раскрыть тайну исчезновения подруги Хлои, Рэйчел Эмбер, которую сыграет Эстер МакГрегор.
Надо её было брать на роль Макс.
Очередной сериал про нетакусиков
Девчачий сериал по определению обречен на провал.
фильм про лезбо если че. запретить в России еще на стадии продакшена!