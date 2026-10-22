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Life is Strange 30.01.2015
Адвенчура, Квест, От третьего лица
8.8 3 294 оценки

Создатель Life is Strange посетил съёмки сериала Amazon и остался в восторге

RedDay13 RedDay13

Режиссёр оригинальной Life is Strange Мишель Кох побывал на съёмочной площадке сериала от Amazon Prime Video и поделился впечатлениями. В своём Instagram он назвал эту поездку «одной из самых сюрреалистичных недель в жизни», а сам визит — «ярким моментом карьеры».

«Я встретил одних из самых замечательных, увлечённых, талантливых и добрых людей, объединённых страстью к игре и такой же любовью к этим двум персонажам. Пока не могу раскрыть многое, но забота, любовь, внимание к деталям — я не мог быть более гордым», — написал Кох.

Он отдельно отметил исполнительниц главных ролей — Мейси Стеллу (Хлоя) и Татум Грейс Хопкинс (Макс), заявив, что с нетерпением ждёт, когда зрители увидят их талант и то, как они воплотят героинь на экране.

Завершились съёмки первого сезона сериала по Life Is Strange

Сериал выйдет на Amazon Prime Video, но точная дата премьеры пока не объявлена. По официальному синопсису, сюжет следует за студенткой-фотографом Макс, которая обнаруживает способность отматывать время, спасая жизнь лучшей подруги Хлои. Вместе они расследуют исчезновение однокурсницы и раскрывают тёмную сторону родного города, что в итоге приведёт к невозможному выбору.

Шоураннером и главным сценаристом выступает Чарли Ковелл, известный по «Концу ***го мира». Производством занимаются Square Enix, Story Kitchen, LuckyChap и Amazon MGM Studios.

Индустрия 3 Кино и сериалы 13
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Комментарии:  13
Ваш комментарий
Trinity_ExDeath

а че это за солевые уродины?

22
chaotic neutral

Каст классный как по мне, девченки симпотные и остальные из тех кого показали подходят

15
ZAUSA