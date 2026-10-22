Создатель Life is Strange посетил съёмки сериала Amazon и остался в восторге

Режиссёр оригинальной Life is Strange Мишель Кох побывал на съёмочной площадке сериала от Amazon Prime Video и поделился впечатлениями. В своём Instagram он назвал эту поездку «одной из самых сюрреалистичных недель в жизни», а сам визит — «ярким моментом карьеры».

«Я встретил одних из самых замечательных, увлечённых, талантливых и добрых людей, объединённых страстью к игре и такой же любовью к этим двум персонажам. Пока не могу раскрыть многое, но забота, любовь, внимание к деталям — я не мог быть более гордым», — написал Кох.

Он отдельно отметил исполнительниц главных ролей — Мейси Стеллу (Хлоя) и Татум Грейс Хопкинс (Макс), заявив, что с нетерпением ждёт, когда зрители увидят их талант и то, как они воплотят героинь на экране.

Сериал выйдет на Amazon Prime Video, но точная дата премьеры пока не объявлена. По официальному синопсису, сюжет следует за студенткой-фотографом Макс, которая обнаруживает способность отматывать время, спасая жизнь лучшей подруги Хлои. Вместе они расследуют исчезновение однокурсницы и раскрывают тёмную сторону родного города, что в итоге приведёт к невозможному выбору.

Шоураннером и главным сценаристом выступает Чарли Ковелл, известный по «Концу ***го мира». Производством занимаются Square Enix, Story Kitchen, LuckyChap и Amazon MGM Studios.