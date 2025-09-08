ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange 30.01.2015
Адвенчура, Квест, От третьего лица
8.8 3 164 оценки

Создатели оригинальной Life is Strange не участвуют в работе над экранизацией

2BLaraSex 2BLaraSex

После недавнего анонса сериала по мотивам игры Life is Strange, сценарист игры Кристиан Дивайн резко отреагировал на пост Amazon MGM Studios в социальной сети X, написав:

Единственные, кого не позвали - это создателей.

Эта новость вызвала беспокойство у фанатов культовой игры. У Prime Video уже есть опыт успешной адаптации игр: второй сезон "Фоллаута" выйдет в этом году после невероятно успешного дебюта, также в разработке находится сериал "Лара Крофт" с Софи Тернер из "Игры престолов" в главной роли. Однако для многих фанатов отсутствие оригинальных создателей в команде - плохой знак.

Amazon и Square Enix запускают в производство экранизацию Life Is Strange, которая обещает перенести историю Макс

Главным сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала для Amazon назначена Чарли Ковелл.

Для меня огромная честь адаптировать Life Is Strange для Amazon MGM Studios, - говорится в заявлении Ковелл. - Я огромная фанатка игры и в восторге от работы с невероятными командами Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap. Не могу дождаться, чтобы поделиться историей Макс и Хлои с другими игроками и новой аудиторией.
5
2
Комментарии: 2
DIZNX

Если там будут каноничные красивые актеры, прям как игровые персонажи, то вполне будет смотрибельно, и чтобы передали весь этот вайб, и атмосферу того пригородного американского деревушки тип. Не дай бог выберут термоядерную черную огурчицу, такую как Джульетту Томма Холланда...от такой громилы Том сам наложил в штаны

2
Deep Sea

Это провал