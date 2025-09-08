Создатели оригинальной Life is Strange не участвуют в работе над экранизацией

После недавнего анонса сериала по мотивам игры Life is Strange, сценарист игры Кристиан Дивайн резко отреагировал на пост Amazon MGM Studios в социальной сети X, написав:
Единственные, кого не позвали - это создателей.
Эта новость вызвала беспокойство у фанатов культовой игры. У Prime Video уже есть опыт успешной адаптации игр: второй сезон "Фоллаута" выйдет в этом году после невероятно успешного дебюта, также в разработке находится сериал "Лара Крофт" с Софи Тернер из "Игры престолов" в главной роли. Однако для многих фанатов отсутствие оригинальных создателей в команде - плохой знак.
Главным сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала для Amazon назначена Чарли Ковелл.
Для меня огромная честь адаптировать Life Is Strange для Amazon MGM Studios, - говорится в заявлении Ковелл. - Я огромная фанатка игры и в восторге от работы с невероятными командами Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap. Не могу дождаться, чтобы поделиться историей Макс и Хлои с другими игроками и новой аудиторией.
Если там будут каноничные красивые актеры, прям как игровые персонажи, то вполне будет смотрибельно, и чтобы передали весь этот вайб, и атмосферу того пригородного американского деревушки тип. Не дай бог выберут термоядерную черную огурчицу, такую как Джульетту Томма Холланда...от такой громилы Том сам наложил в штаны
Это провал