Создатели оригинальной Life is Strange не участвуют в работе над экранизацией

После недавнего анонса сериала по мотивам игры Life is Strange, сценарист игры Кристиан Дивайн резко отреагировал на пост Amazon MGM Studios в социальной сети X, написав:

Единственные, кого не позвали - это создателей.

Эта новость вызвала беспокойство у фанатов культовой игры. У Prime Video уже есть опыт успешной адаптации игр: второй сезон "Фоллаута" выйдет в этом году после невероятно успешного дебюта, также в разработке находится сериал "Лара Крофт" с Софи Тернер из "Игры престолов" в главной роли. Однако для многих фанатов отсутствие оригинальных создателей в команде - плохой знак.

Главным сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала для Amazon назначена Чарли Ковелл.

Для меня огромная честь адаптировать Life Is Strange для Amazon MGM Studios, - говорится в заявлении Ковелл. - Я огромная фанатка игры и в восторге от работы с невероятными командами Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap. Не могу дождаться, чтобы поделиться историей Макс и Хлои с другими игроками и новой аудиторией.