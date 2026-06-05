Стали известны исполнители ролей Нейтана, Виктории и Кейт в экранизации Life Is Strange от Amazon

По информации издания Variety, экранизация популярной интерактивной драмы Life Is Strange пополнилась ключевыми актерами второго плана. К ранее утвержденным исполнительницам главных ролей — Мэйси Стелле (Хлоя) и Тейтум Грейс Хопкинс (Макс) — присоединились еще пять артистов.

Они воплотят на экране следующих персонажей:

Билли Бэррэтт сыграет Нейтана, одноклассника Макс и Хлои.

Эмили Кэри выполнит роль Виктории Чейз, одной из ближайших подруг Нейтана.

Эстер Макгрегор воплотит образ Рэйчел Эмбер — студентки, чье таинственное исчезновение запускает сюжет.

Фали Ракотохавана появится в роли Уоррена, друга Макс.

Миа Айзек сыграет Кейт Марш, близкую подругу главной героини.

Слева направо: Билли Бэррэтт, Эмили Кэри, Эстер Макгрегор, Фали Ракотохавана, Миа Айзек

В съемках также поучаствуют: Том Каллен (он сыграет учителя Макс — Марка Джефферсона), Лейша Хейли (мать Хлои, Джойс Прайс), Рауль Кастильо (отчим Хлои, Дэвид Мэдсен) и Оуэн Тиг (местный дилер Фрэнк Бауэрс).

История рассказывает о студентке-фотографе Макс, которая обнаруживает дар перематывать время и спасает свою подругу детства Хлою. Вместе они берутся за расследование таинственного исчезновения сокурсницы Рэйчел Эмбер. Это сталкивает девушек с мрачными тайнами города и ставит перед тяжелым выбором.

Шоураннером и создателем проекта выступает Чарли Ковелл. Сценарий пишет Маккензи Дор. За производство отвечают Amazon MGM Studios, Square Enix, а также компании Story Kitchen и LuckyChap. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, а вот дата премьеры на данный момент не установлена.