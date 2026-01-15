ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Life is Strange 30.01.2015
Адвенчура, Квест, От третьего лица
8.8 3 214 оценок

В сериале Life Is Strange может появиться Мэйси Стелла - актриса ведёт переговоры с Amazon

RedDay13 RedDay13

Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что актриса Мэйси Стелла ведёт переговоры об участии в сериальной экранизации Life Is Strange, которую готовит Amazon. По данным источника, ей может достаться одна из главных ролей.

Мэйси Стелла известна по фильму «Моя старая задница» (My Old Ass), а также по сериалу «Нэшвилл» (Nashville), где она получила широкую известность благодаря своей актёрской игре и музыкальному бэкграунду.

5
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Лев Левин

ну хоть не эта

и слава Богу.

Neko-Aheron

Если оно будет играть маньяка, будет весело )))

Simple Jack

Fuuuuuuuuck⚔

pandore

хспади исуси

Лев Левин
pandore

о они и до туда добрались.радужная будет по полной.на макс она не похожа,в чем проблема найти похожих,ну хоть не черная

Лев Левин
.на макс она не похожа

да и на Хлою тоже