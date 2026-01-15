В сериале Life Is Strange может появиться Мэйси Стелла - актриса ведёт переговоры с Amazon

Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что актриса Мэйси Стелла ведёт переговоры об участии в сериальной экранизации Life Is Strange, которую готовит Amazon. По данным источника, ей может достаться одна из главных ролей.

Мэйси Стелла известна по фильму «Моя старая задница» (My Old Ass), а также по сериалу «Нэшвилл» (Nashville), где она получила широкую известность благодаря своей актёрской игре и музыкальному бэкграунду.