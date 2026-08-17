В сети появились фото со съемок сериала Life is Strange

Можно увидеть Аркадию Бэй и закусочную «Два кита»

Блогер DomTheBomb в социальных сетях опубликовал новые фотографии со съемочной площадки сериала Life is Strange от сервиса Prime Video. На кадрах — декорации вымышленного городка Аркадия Бэй, расположенного на морском побережье в штате Орегон, США.

Фанаты могут рассмотреть, как будет выглядеть городская набережная, баннеры с маяком и знаменитая закусочная «Два кита». Кроме того, в объектив попал местный кинотеатр Moonlight Cinema, на афише которого указаны фильмы «День сурка» и «Молчание ягнят».

Фото со съемок сериала Life is Strange. Источник: DomTheBomb

Главные роли в проекте достались актрисам Мэйси Стелле («Нэшвилл») и Татум Грейс Хопкинс, для которой это будет телевизионный дебют. Девушки воплотят образы Хлои и Макс соответственно.

Актеры сериала Life is Strange:

Лейша Хейли (шоу «Босх»);

Рауль Кастильо («Армия мертвецов»);

Оуэн Тиг (дилогия «Оно»);

Том Каллен (сериал «Дом Дракона»);

Билли Бэррэтт («Верни ее из мертвых»);

Эмили Кэри (сериал «Дом Дракона») и другие.

В центре сюжета Life is Strange — девушка Макс, которая открывает в себе способность отматывать время назад. С помощью дара она спасает подругу детства Хлою, что запускает цепь неожиданных событий.

Съемки начались в июне 2026 года в городе Ванкувер, Канада. В сериале Life is Strange будет шесть эпизодов. Шоураннером назначили Чарли Ковелла (сериалы «Каос» и «Конец ***го мира»), а первые две серии снимет женщина-режиссер Карин Кусама («Тело Дженнифер», шоу «Шершни»). Дату премьеры пока не раскрывают, но ожидается, что адаптацию выпустят в 2027 году.