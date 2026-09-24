В сети появился первый взгляд на Макс из сериала по Life is Strange

В сети появился первый взгляд на Макс Колфилд в сериале по Life is Strange. Съёмки телевизионной адаптации уже начались, а образ главной героини показали на закулисном снимке с площадки. Макс играет Татум Грейс Хопкинс.

На фотографии девушка с коротким каштановым каре сидит спиной к камере и смотрит на залив. На ней худи и одежда, напоминающая образ Макс из начала оригинальной игры. Лицо актрисы на снимке не видно, однако поклонники практически сразу предположили, что перед ними именно Хопкинс в образе главной героини.

Фотографию опубликовал в Instagram режиссёр Сайлас Ховард, который работает сразу над несколькими эпизодами сериала. Судя по публикации, производство проекта сейчас находится в активной фазе, а сама съёмочная группа проводит работу на натурных локациях.

Фанаты также обратили внимание на окружение и предположили, что сцена могла быть снята возле маяка — одного из важных мест в Life is Strange. Макс и Хлоя неоднократно бывают там по ходу истории. При этом создатели сериала пока не подтвердили, где именно была сделана фотография и какую сцену она показывает.

Некоторые поклонники предположили, что снимок может относиться к началу истории или даже к одной из финальных сцен. Однако по одной фотографии определить сюжетный контекст невозможно. Тем более пока неизвестно, насколько точно сериал будет воспроизводить события оригинальной игры и какой именно финал получит телевизионная версия.

Life is Strange расскажет историю Макс Колфилд, которая возвращается в родной Аркадия-Бэй и обнаруживает у себя способность перематывать время. В центре сюжета окажутся её отношения с Хлоей Прайс и таинственное исчезновение Рэйчел Эмбер.

Съёмки сериала должны завершиться уже в следующем месяце. Премьера состоится на Amazon Prime Video, однако точная дата выхода пока не объявлена.