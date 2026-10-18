Завершились съёмки первого сезона сериала по Life Is Strange

Создатель Life Is Strange Мишель Кох сообщил о завершении съёмок сериала по мотивам игры. В своём аккаунте в X он опубликовал снимок с площадки, подтвердив, что работа в Канаде закончена.

Процесс занял около трёх месяцев и стартовал в конце июня. Роли Макс Колфилд и Хлои Прайс достались Татум Грейс Хопкинс и Мейси Стелле. Сюжет строится вокруг студентки-фотографа, которая обнаруживает способность отматывать время. Она спасает лучшую подругу, после чего обе начинают расследовать исчезновение ученицы и вскрывают тёмные секреты родного города.

Оригинальная Life Is Strange вышла в 2015 году от Dontnod и Square Enix. Игра состоит из пяти эпизодов, где выбор игрока влияет на финал, а в 2016-м получила BAFTA за лучший сюжет. Позже вышли приквел Before the Storm, Life Is Strange 2, True Colors и Double Exposure. В марте 2026 года состоялся релиз Life Is Strange: Reunion — заключительной главы истории Макс и Хлои.

Премьера сериала намечена на 2027 год, точная дата пока не названа.