ElikaStudio анонсировали выход русской озвучки для Life is Strange: Before the Storm Эпизод 3: "Ад пуст"

Спустя многие годы команда ElikaStudio возвращается к своему незаконченному проекту по озвучанию предыстории к оригинальной игре Life is Strange. Истории знакомства Хлои Прайс и Рэйчел Эмбер. Релиз озвучки для финального эпизода "Ад пуст" запланирован на 26 февраля 2026 года.
Ребята уже выпустили русскую озвучку для первого эпизода "Пробуждение", второго эпизода "О дивный новый мир", а также для дополнительного эпизода "Прощание" про юных Макс и Хлою. Русификаторы доступны, как для оригинального издания, так и для ремастеринг.
Пока что доступны русские текстур только для первого эпизода игры оригинального издания.
Также в работе у ребят новая часть Life is Strange Double Exposure на которую был открыт ранее сбор средств.
Анонса озвучки для нового проекта Life is Strange: Reunion пока что объявлено не было. Новая часть выходит в Марте 2026 года.
Игра, конечно, огонь, но едва ли ей требуется озвучка: это одна из немногих игр, где львиная доля кайфа и атмосферы - это именно озвучка английская. Субтитры там не помешают, если языка не знаешь, но озвучка... Есть игры, где РУ-озвучка будет тольк плюсом, но это вот прям вообще не этот случай: там куча сленга, много "игры слов" и т.п. Плюс сами голоса изначально подобраны обалденно. Но за старание все равно "пять" )
И еще - для тех, кто только планирует поиграть впервые: прям ни в коем случае не надо играть в Remastered-версии - они ОЧЕНЬ проигрывают изначальным версиям. Буквально во всем: от анимации лицевой, до освещения. Плюс мелкие детали даже испорчены: при перемотках времени (в первой части) часы настенные стоят на месте и т.д. Т.е. халтура даже в таких вещах. И баги - МНОГО багов... Так что оригинал, и притом Deluxe с обязательным DLC (Farewell) - это Must Have