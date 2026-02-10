ElikaStudio анонсировали выход русской озвучки для Life is Strange: Before the Storm Эпизод 3: "Ад пуст"

Спустя многие годы команда ElikaStudio возвращается к своему незаконченному проекту по озвучанию предыстории к оригинальной игре Life is Strange. Истории знакомства Хлои Прайс и Рэйчел Эмбер. Релиз озвучки для финального эпизода "Ад пуст" запланирован на 26 февраля 2026 года.

Ребята уже выпустили русскую озвучку для первого эпизода "Пробуждение", второго эпизода "О дивный новый мир", а также для дополнительного эпизода "Прощание" про юных Макс и Хлою. Русификаторы доступны, как для оригинального издания, так и для ремастеринг.

Пока что доступны русские текстур только для первого эпизода игры оригинального издания.

Также в работе у ребят новая часть Life is Strange Double Exposure на которую был открыт ранее сбор средств.

Анонса озвучки для нового проекта Life is Strange: Reunion пока что объявлено не было. Новая часть выходит в Марте 2026 года.