ElikaStudio выпустила русский дубляж для второго эпизода Life is Strange: Before the Storm

Как стало известно, ElikaStudio спустя много лет выпустила полную русскую локализацию для второго эпизода Life is Strange: Before the Storm. Это случилось спустя 6 лет с момента выхода озвучки первого эпизода - по ряду причин в своё время проект был заморожен.
Локализация доступна в нескольких версиях для оригинальной игры, ремастера и версии для Nintendo Switch. Русские текстуры ко второму эпизоду обещают добавить позже.
Известно, что студия работает над созданием локализации для третьего эпизода, а так же Life is Strange: Double Exposure (ElikaStudio удалось успешно завершить сборы на озвучку проектов), но их дата выхода на данный момент неизвестна.
помню от русского голоса Макс дико хотелось спать, настолько уныло бездарно он звучал
сам озвучь давай
у меня нет той дикции для озвучки, поэтому я не собираю для этого бабки. А здесь дикции нет и собирают бабки и выкатывают это подделие. Судя по озвучке, у Хлои тоже проблемы. Дико шепелявит)))
Кто-то играет в это? Я не стану, даже если бы мне заплатили.
Мда.. не прошло и 20 лет. Как же всё печально у нас с озвучкой.