ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Life is Strange: Before the Storm 31.08.2017
Адвенчура
8.1 722 оценки

ElikaStudio выпустила русский дубляж для второго эпизода Life is Strange: Before the Storm

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, ElikaStudio спустя много лет выпустила полную русскую локализацию для второго эпизода Life is Strange: Before the Storm. Это случилось спустя 6 лет с момента выхода озвучки первого эпизода - по ряду причин в своё время проект был заморожен.

Локализация доступна в нескольких версиях для оригинальной игры, ремастера и версии для Nintendo Switch. Русские текстуры ко второму эпизоду обещают добавить позже.

Русификатор звука для Life is Strange: Before the Storm (1-2 эпизоды) [ElikaStudio]{v.1}

Известно, что студия работает над созданием локализации для третьего эпизода, а так же Life is Strange: Double Exposure (ElikaStudio удалось успешно завершить сборы на озвучку проектов), но их дата выхода на данный момент неизвестна.

16
5
Life is Strange: Before the Storm
31.08.2017
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Satty

помню от русского голоса Макс дико хотелось спать, настолько уныло бездарно он звучал

6
darkevil555

сам озвучь давай

3
Satty darkevil555

у меня нет той дикции для озвучки, поэтому я не собираю для этого бабки. А здесь дикции нет и собирают бабки и выкатывают это подделие. Судя по озвучке, у Хлои тоже проблемы. Дико шепелявит)))

2
Ahnx

Кто-то играет в это? Я не стану, даже если бы мне заплатили.

5
Andrey Wealson

Мда.. не прошло и 20 лет. Как же всё печально у нас с озвучкой.

1