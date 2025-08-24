ElikaStudio выпустила русский дубляж для второго эпизода Life is Strange: Before the Storm

Как стало известно, ElikaStudio спустя много лет выпустила полную русскую локализацию для второго эпизода Life is Strange: Before the Storm. Это случилось спустя 6 лет с момента выхода озвучки первого эпизода - по ряду причин в своё время проект был заморожен.

Локализация доступна в нескольких версиях для оригинальной игры, ремастера и версии для Nintendo Switch. Русские текстуры ко второму эпизоду обещают добавить позже.

Известно, что студия работает над созданием локализации для третьего эпизода, а так же Life is Strange: Double Exposure (ElikaStudio удалось успешно завершить сборы на озвучку проектов), но их дата выхода на данный момент неизвестна.