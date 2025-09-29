ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange: Before the Storm 31.08.2017
Адвенчура
8.1 730 оценок

ElikaStudio выпустила русскую озвучку для Life is Strange: Before the Storm - Farewell

AceTheKing AceTheKing

Команда ElikaStudio продолжает заниматься созданием русской озвучки для Life is Strange: Before the Storm.

Недавно ElikaStudio выпустили русскую озвучку для второго эпизода игры - это произошло спустя 6 лет с момента выхода озвучки первого эпизода (по ряду причин в своё время проект был заморожен). Теперь студия озвучила бонусный эпизод Farewell, в котором показан отрывок из детства Макс и Хлои.

Русификатор звука для Life is Strange: Before the Storm (1-2-4 эпизоды) [ElikaStudio]{v.1.1}

ElikaStudio работает над локализацией третьего эпизода и Life is Strange: Double Exposure, но их дата выхода на данный момент неизвестна.

Комментарии:  5
Пользователь ВКонтакте

Не думаю, что это кому-то нужно сейчас, опоздали на несколько лет🤷‍♂️ // Василий Горский

Merelone

Ну, на самом деле, я бы перепрошел, если бы GamesVoice занялись бы озвучкой

CRAZY rock GAME Merelone

Она же тоже на русском

kotasha Merelone

Фу в такое играть.

kotasha

Такую игру точно нафиг надо тошнит от таких игр, помимо слюней там ещё и повестка.

