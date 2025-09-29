ElikaStudio выпустила русскую озвучку для Life is Strange: Before the Storm - Farewell

Команда ElikaStudio продолжает заниматься созданием русской озвучки для Life is Strange: Before the Storm.
Недавно ElikaStudio выпустили русскую озвучку для второго эпизода игры - это произошло спустя 6 лет с момента выхода озвучки первого эпизода (по ряду причин в своё время проект был заморожен). Теперь студия озвучила бонусный эпизод Farewell, в котором показан отрывок из детства Макс и Хлои.
ElikaStudio работает над локализацией третьего эпизода и Life is Strange: Double Exposure, но их дата выхода на данный момент неизвестна.
Не думаю, что это кому-то нужно сейчас, опоздали на несколько лет🤷♂️ // Василий Горский
Ну, на самом деле, я бы перепрошел, если бы GamesVoice занялись бы озвучкой
Она же тоже на русском
Фу в такое играть.
Такую игру точно нафиг надо тошнит от таких игр, помимо слюней там ещё и повестка.