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Life is Strange: Before the Storm 31.08.2017
Адвенчура
8.1 650 оценок

Русская озвучка Life is Strange: Before the Storm - Эпизод 2: О дивный новый мир

artemiarush
Новости

Спустя длительную паузы в несколько лет, команда ElikaStudio возвращается к незавершённому проекту озвучания предыстории оригинальной Life is Strange.

Ребята выпустили несколько видеороликов по второму эпизоду Life is Strange: Before the Storm. В том числе демонстрацию одной из сцен эпизода:

Ребята дали понять, что не оставят без внимания оставшиеся два эпизода ("Ад пуст" и "Прощание"). Их команда выпустит позднее.

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Life is Strange: Before the Storm
31.08.2017
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Unicorling

Инфантильная жизнь : диванный новый жир

3
Инcайдер
Спустя длительную паузы в несколько лет, команда ElikaStudio возвращается

а че там за история? почему они на 2 года пропали, а теперь решили вернуться?

0
artemiarush

Главы студии сообщали, что был необходим перерыв, связанный с недостатком свободного времени. Однако и закрывать проект команда не стала. И вот оно, возвращение.

0
bysaturn

Как же это плохо. У них на микрофоне даже фильтра нет.

0