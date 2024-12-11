Русская озвучка Life is Strange: Before the Storm - Эпизод 2: О дивный новый мир

Спустя длительную паузы в несколько лет, команда ElikaStudio возвращается к незавершённому проекту озвучания предыстории оригинальной Life is Strange.
Ребята выпустили несколько видеороликов по второму эпизоду Life is Strange: Before the Storm. В том числе демонстрацию одной из сцен эпизода:
Ребята дали понять, что не оставят без внимания оставшиеся два эпизода ("Ад пуст" и "Прощание"). Их команда выпустит позднее.
Инфантильная жизнь : диванный новый жир
а че там за история? почему они на 2 года пропали, а теперь решили вернуться?
Главы студии сообщали, что был необходим перерыв, связанный с недостатком свободного времени. Однако и закрывать проект команда не стала. И вот оно, возвращение.
Как же это плохо. У них на микрофоне даже фильтра нет.