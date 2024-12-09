Авторы Life is Strange: Double Exposure объявили о волне сокращений разработчиков

Несмотря на относительно теплый прием последней игры серии Life is Strange как со стороны критиков, так и игроков, ее создатели столкнулись с современным трендом сокращений. Студия Deck Nine сообщила об увольнении части сотрудников, объяснив это решение "непростым временем". По неофициальным данным, одной из причин стало слабое коммерческое выступление Life is Strange: Double Exposure.
На официальных страницах Deck Nine появилось сообщение, в котором студия объяснила сложность принятого решения. Для оптимизации процессов разработки было сокращено несколько сотрудников, в том числе тех, кто работал над серией Life is Strange.
Мы чрезвычайно благодарны каждому, кто посвятил свою тяжелую работу, страсть и преданность созданию преобразующих развлечений вместе с нами. Тем из вас, кто покидает студию из-за этих изменений, спасибо за то, что вы делитесь с нами своими талантами. Мы гордимся тем, чего нам удалось достичь вместе, и мы стремимся поддерживать вас в этом переходе любым возможным способом.
— заявил Марк Лайонс, генеральный директор Deck Nine.
Точное количество уволенных сотрудников пока остается неизвестным. По предположениям, сокращения затронули около 20% основного штата, а также несколько менеджеров и маркетологов, чья эффективность была признана недостаточной.
Менеджеров и маркетологов стоит убрать поболее , чтобы всякое радужное дерьмо не брали в штат
Дак там по моему вся серия игр про нетакусиков, это тогда надо полностью студию закрывать а не конкретно кого-то увольнять
Go woke = go broke
Надо что с оптимизацией игры делать и с Denuvo.
А зачем вообще нужно было продолжение игры, ведь первая часть когда там в 2015 году вышла, надо было сразу делать
Ну, новые сценаристы проявили определённую ненависть и предвзятость к одному из ключевых персонажей, решив не включать Хлою в новую игру, это не нашло широкой поддержки/покупки у многих фанатов серии, а Сквары лишь одобрили сценарий и игра поступила в производство. Теперь один из директоров, зам и эти сценаристы уволены...Как говориться, фанаты вас предупреждали.