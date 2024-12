Авторы Life is Strange: Double Exposure объявили о волне сокращений разработчиков

Несмотря на относительно теплый прием последней игры серии Life is Strange как со стороны критиков, так и игроков, ее создатели столкнулись с современным трендом сокращений. Студия Deck Nine сообщила об увольнении части сотрудников, объяснив это решение "непростым временем". По неофициальным данным, одной из причин стало слабое коммерческое выступление Life is Strange: Double Exposure.

На официальных страницах Deck Nine появилось сообщение, в котором студия объяснила сложность принятого решения. Для оптимизации процессов разработки было сокращено несколько сотрудников, в том числе тех, кто работал над серией Life is Strange.

Мы чрезвычайно благодарны каждому, кто посвятил свою тяжелую работу, страсть и преданность созданию преобразующих развлечений вместе с нами. Тем из вас, кто покидает студию из-за этих изменений, спасибо за то, что вы делитесь с нами своими талантами. Мы гордимся тем, чего нам удалось достичь вместе, и мы стремимся поддерживать вас в этом переходе любым возможным способом.

— заявил Марк Лайонс, генеральный директор Deck Nine.

Точное количество уволенных сотрудников пока остается неизвестным. По предположениям, сокращения затронули около 20% основного штата, а также несколько менеджеров и маркетологов, чья эффективность была признана недостаточной.