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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.2 36 оценок

Авторы Life is Strange: Double Exposure поделились новыми деталями

Simple Jack
Новости

Студия Deck Nine поделилась деталями Life is Strange: Double Exposure — новой приключенческой игры с Макс Колфилд в главной роли. Релиз новинки запланирован на 29 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series.

Сюжет Life is Strange: Double Exposure расскажет о Макс, которая обучается в Каледонском университете на фотографа. Она отправилась туда, чтобы начать «новую жизнь» после событий оригинальной Life is Strange. Однако девушка вновь столкнется с трагическим событием — главная героиня обнаружит свою подругу Софи мертвой.

После смерти подруги Макс Колфилд обнаруживает в себе новую способность — теперь вместо перемотки времени девушка может перемещаться между двумя реальностями — в одной из них Софи еще жива.

По словам разработчиков, новая способность Макс открывает множество игровых возможностей. Мгновенно перемещаясь между реальностями, главная героиня сможет находить подсказки и улики, которые помогут ей найти убийцу.

Представители Deck Nine отметили, что в Life is Strange: Double Exposure главная героиня скрывает от других персонажей наличие своей способности, поэтому геймерам предстоит тщательно обдумывать выбор в диалогах, чтобы не раскрыть тайну.

Авторы Life is Strange: Double Exposure отметили, что для ее прохождения игрокам не потребуется знать сюжет предыдущих частей франшизы. Кроме того, в новинке будут учитываться обе концовки оригинальной Life is Strange.

Сейчас уже можно оформить предварительный заказ Life is Strange: Double Exposure. Игра продается в трех изданиях: стандартный, Deluxe и Ultimate. Стоимость обычной версии — $50 (свыше 4,4 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).

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0
7
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
PavelDragon
Кроме того, в новинке будут учитываться обе концовки оригинальной Life is Strange.


Все, на самый главный вопрос есть ответ. Значит в начале игры зададут вопрос про концовку первой части, как уже делали. Моя Хлоя жива, город уничтожен, доволен :) Только спасение Хлои и никак иначе!

2
The Ryan
Перемещение между мирами подвластна одному лишь мне
-1
malars0
будут учитываться обе концовки оригинальной Life is Strange

это вообще как?

-1
ГАЗ-М20

Убийца - негр, который якобы случайно оказался на месте преступления через считанные секунды. Ну, или садовник, если у Deck Nine с фантазией все по-прежнему плохо.

-3
Mystik_86

негр не может быть убийцей, ты что, не знаешь?

0
nemsis94

Бред

-4
Александр Дантес

Полный бред ещё и в квадрате, но девочкам походу нравится раз уже 3ю часть запилили.

-1