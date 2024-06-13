Авторы Life is Strange: Double Exposure поделились новыми деталями

Студия Deck Nine поделилась деталями Life is Strange: Double Exposure — новой приключенческой игры с Макс Колфилд в главной роли. Релиз новинки запланирован на 29 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series.
Сюжет Life is Strange: Double Exposure расскажет о Макс, которая обучается в Каледонском университете на фотографа. Она отправилась туда, чтобы начать «новую жизнь» после событий оригинальной Life is Strange. Однако девушка вновь столкнется с трагическим событием — главная героиня обнаружит свою подругу Софи мертвой.
После смерти подруги Макс Колфилд обнаруживает в себе новую способность — теперь вместо перемотки времени девушка может перемещаться между двумя реальностями — в одной из них Софи еще жива.
По словам разработчиков, новая способность Макс открывает множество игровых возможностей. Мгновенно перемещаясь между реальностями, главная героиня сможет находить подсказки и улики, которые помогут ей найти убийцу.
Представители Deck Nine отметили, что в Life is Strange: Double Exposure главная героиня скрывает от других персонажей наличие своей способности, поэтому геймерам предстоит тщательно обдумывать выбор в диалогах, чтобы не раскрыть тайну.
Авторы Life is Strange: Double Exposure отметили, что для ее прохождения игрокам не потребуется знать сюжет предыдущих частей франшизы. Кроме того, в новинке будут учитываться обе концовки оригинальной Life is Strange.
Сейчас уже можно оформить предварительный заказ Life is Strange: Double Exposure. Игра продается в трех изданиях: стандартный, Deluxe и Ultimate. Стоимость обычной версии — $50 (свыше 4,4 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).
Все, на самый главный вопрос есть ответ. Значит в начале игры зададут вопрос про концовку первой части, как уже делали. Моя Хлоя жива, город уничтожен, доволен :) Только спасение Хлои и никак иначе!
это вообще как?
Убийца - негр, который якобы случайно оказался на месте преступления через считанные секунды. Ну, или садовник, если у Deck Nine с фантазией все по-прежнему плохо.
негр не может быть убийцей, ты что, не знаешь?
Бред
Полный бред ещё и в квадрате, но девочкам походу нравится раз уже 3ю часть запилили.