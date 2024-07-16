Авторы Life is Strange: Double Exposure продолжают знакомить игроков с главными персонажами

Возвращение протагониста Макс Колфилд станет для фанатов серии главным аргументом в пользу грядущей Life is Strange: Double Exposure, но эта серия всегда гордилась своим составом персонажей, и, похоже, в предстоящей части Макс будет окружен несколькими интересными личностями.
Одна из них, конечно же, Сафи, ближайшая подруга Макса по университету Каледон в Вермонте, убийство которой положило начало сюжету всей игры. Ранее Square Enix выпустила трейлер, представляющий ее персонажа, а теперь выпустила еще один, в котором внимание переключается на Мозеса Мерфи, еще одного ключевого персонажа грядущей приключенческой игры.
Описанный как милый астрофизик, который также интересуется всем - от манги и аниме до видеоигр и прочего, - Мозес будет играть ключевую роль в попытках Макс понять ее способности к изменению времени, а как один из самых близких друзей Сафи он также станет важной частью истории после ее убийства.
Life is Strange: Double Exposure выходит 29 октября для PS5, Xbox Series X/S и PC. Игра также разрабатывается для Nintendo Switch, но пока не имеет даты выхода на этой платформе.
Чё им мешало сделать продолжении Макса и Хлои. Будет обидно если просто окажется, что они тупо разошлись, хотя они были единственными за кем было интересно наблюдать, будет ли считаться 2-я концовка каноничной где пожертвовали Аркадия Бэй ради спасения Хлои?
Сначала решил, что это Франклин из ГТА5.