Бывший сотрудник Deck Nine подтвердил, что Life is Strange: Double Exposure 2 выйдет в 2026 году

Бывший сотрудник студии Deck Nine подтвердил, что следующая игра серии Life is Strange уже находится в разработке и станет прямым продолжением прошлогодней Double Exposure с Макс Колфилд. По его словам, Square Enix изначально одобрила создание двух проектов о героине, поэтому выход сиквела практически гарантирован:
Life is Strange: Double Exposure 2 выйдет, скорее всего, уже в 2026 году. Продолжение было частью контракта, который Square Enix подписала с Deck Nine. Эта игра выйдет в любом случае.
Однако ситуация в самой студии описывается как критическая: Deck Nine столкнулась с массовыми увольнениями из-за проблем с финансированием и потерей поддержки со стороны Square Enix. Несмотря на это, работа над продолжением продолжается, что даёт фанатам надежду на возвращение любимой серии в относительно ближайшем будущем.
Решение о зелёном свете для сиквела выглядит неожиданным на фоне скромных продаж Double Exposure, но свидетельствует о долгосрочных планах Square Enix по развитию франшизы.
Ого, я уже не надеялся на продолжение. Life is Strange: Double Exposure понравилась, жду вторую тогда
Да ладно, играть можно. Уж точно получше срани в виде 3 части.
Первую прошел интересная была ,вторую еле-еле осилил, третью не смог пройти чушь какая то ,эту тоже не прошел, дальше всё только хуже
А разве их игра не была громким провалом?
Была, ребята походу не поняли что мода на повестку уже прошла
Это был полный высер даже по меркам серии,но на сиквел будет интересно глянуть,как они будут выбираться или наоборот новое дно щупать