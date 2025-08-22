ЧАТ ИГРЫ
Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
Бывший сотрудник Deck Nine подтвердил, что Life is Strange: Double Exposure 2 выйдет в 2026 году

AceTheKing AceTheKing

Бывший сотрудник студии Deck Nine подтвердил, что следующая игра серии Life is Strange уже находится в разработке и станет прямым продолжением прошлогодней Double Exposure с Макс Колфилд. По его словам, Square Enix изначально одобрила создание двух проектов о героине, поэтому выход сиквела практически гарантирован:

Life is Strange: Double Exposure 2 выйдет, скорее всего, уже в 2026 году. Продолжение было частью контракта, который Square Enix подписала с Deck Nine. Эта игра выйдет в любом случае.

Однако ситуация в самой студии описывается как критическая: Deck Nine столкнулась с массовыми увольнениями из-за проблем с финансированием и потерей поддержки со стороны Square Enix. Несмотря на это, работа над продолжением продолжается, что даёт фанатам надежду на возвращение любимой серии в относительно ближайшем будущем.

Решение о зелёном свете для сиквела выглядит неожиданным на фоне скромных продаж Double Exposure, но свидетельствует о долгосрочных планах Square Enix по развитию франшизы.

Комментарии: 7
Emeraldfarer
2
Константин335

Ого, я уже не надеялся на продолжение. Life is Strange: Double Exposure понравилась, жду вторую тогда

2
PersonaR8

Да ладно, играть можно. Уж точно получше срани в виде 3 части.

Денис Сидоров 5

Первую прошел интересная была ,вторую еле-еле осилил, третью не смог пройти чушь какая то ,эту тоже не прошел, дальше всё только хуже

Neko-Aheron

А разве их игра не была громким провалом?

erkins007

Была, ребята походу не поняли что мода на повестку уже прошла

Grazy__Rock

Это был полный высер даже по меркам серии,но на сиквел будет интересно глянуть,как они будут выбираться или наоборот новое дно щупать