Бывший сотрудник Deck Nine подтвердил, что Life is Strange: Double Exposure 2 выйдет в 2026 году

Бывший сотрудник студии Deck Nine подтвердил, что следующая игра серии Life is Strange уже находится в разработке и станет прямым продолжением прошлогодней Double Exposure с Макс Колфилд. По его словам, Square Enix изначально одобрила создание двух проектов о героине, поэтому выход сиквела практически гарантирован:

Life is Strange: Double Exposure 2 выйдет, скорее всего, уже в 2026 году. Продолжение было частью контракта, который Square Enix подписала с Deck Nine. Эта игра выйдет в любом случае.

Однако ситуация в самой студии описывается как критическая: Deck Nine столкнулась с массовыми увольнениями из-за проблем с финансированием и потерей поддержки со стороны Square Enix. Несмотря на это, работа над продолжением продолжается, что даёт фанатам надежду на возвращение любимой серии в относительно ближайшем будущем.



Решение о зелёном свете для сиквела выглядит неожиданным на фоне скромных продаж Double Exposure, но свидетельствует о долгосрочных планах Square Enix по развитию франшизы.