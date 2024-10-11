Deck Nine показала возможных подозреваемых в Life is Strange: Double Exposure

Студия Deck Nine поделилась двумя видео по Life is Strange: Double Exposure, в которых рассказала о возможных подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству Софи.

Первый из подозреваемых, Винь Ланг: харизматичный cобиратель слухов, торговец услугами и хранитель секретов. Является лидером "Абрахаса", тайного сообщества студентов университета. Он так же работает административным помощником главы Каледонского университета. Ланг знает многие секреты университета, но далеко не факт, что он захочет ими поделиться.

Вторым подозреваемым является Лукас Колменеро: самый известный профессор университета, а так же писатель, на счету которого лишь один хит. Он отчаянно пытается вернуть себе былую славу и был знаком с Софи, которой не нравилось его творчество.

Являются ли эти персонажи причастными к убийству Софи - станет ясно 29 октября 2024 года, когда состоится релиз на PC, PS5 и Xbox Series X/S.