Deck Nine представила новый трейлер Life is Strange: Double Exposure, в котором рассказали про Каледонский университет

Разработчики из студии Deck Nine представили новый трейлер Life is Strange: Double Exposure, в котором подробнее рассказали про Каледонский университет.

Университет специализируется на искусстве и науке. В нём развернется основное действие игры. В университете Макс посетит: основной кампус, галерею, кафетерий, в котором можно будет выпить чашечку кофе, а так же бар, где проводят время преподаватели и студенты и можно будет услышать музыкальный концерт.

Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий первой игры. Макс Колфилд учится в университете Каледон в Вермонте и заводит новых друзей, но всё меняется когда её новую подругу Софи убивает неизвестный. Это заставляет Макс вновь пробудить свои способности к изменению времени. Однако вместо того, чтобы перемотать время назад, она попадает в параллельную временную линию.

Life is Strange: Double Exposure выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 29 октября текущего года.