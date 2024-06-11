Дублированный трейлер Life is Strange: Double Exposure от ElikaStudio

Студия озвучания ElikaStudio поделилась дублированным трейлером адвенчуры Life is Strange: Double Exposure, анонс которой состоялся накануне.
Команда студии подчеркнула, что публикация дублированного трейлера не является анонсом полноценной локализации игры и не означает возвращения ElikaStudio к активной деятельности.
В своём сообщении студия выразила благодарность своим поклонникам:
«Спасибо всем, кто остается с нами до сих пор. Мы вас любим!»
Life is Strange: Double Exposure — это новая глава в популярной серии приключенческих игр. Проект разрабатывается студией Deck Nine Games, известной по предыдущим частям франшизы, и будет издаваться компанией Square Enix. Релиз игры запланирован на 29 октября этого года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch.
Это макс типа? Что-то вообще не похожа. Да и озвучка так себе.
Я ее сразу узнал, очень похожа, прост повзрослела.
Вот если честно не понимаю, почему игроку должно быть не наплевать на какую-то там Софи, учитывая что для этого вернули Макс. Одно дело если бы на месте этой подруги оказалась бы Хлоя какая нить, но тут завязка вышла слабоватой, и можно было вместо Макс просто создать нового гг, учитывая что в этой части Макс получила новую способность
Вот на вк или ютубе всегда выкладывайте видео. Хотя у украинцев запрещен вк, лучше ютуб.