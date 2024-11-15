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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.1 110 оценок

ElikaStudio займется русской озвучкой Life is Strange: Double Exposure

AceTheKing
Новости

Студия озвучания ElikaStudio объявила о том, что собирается выпустить русскую озвучку для Life is Strange: Double Exposure.

Так же студия представила видео с демонстрацией озвучки и русскими голосами. Продолжается сбор средств на реализацию озвучки - это поможет задействовать больше профессиональных актеров при её создании. На данный момент собрано 29 из необходимых 100 тысяч рублей.

ElikaStudio известна тем, что ранее выпустила русские озвучки для оригинальной Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm.

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Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Baka Mitai

Before the storm они доозвучивать не будут, я так понимаю?))

1
Богдан Хим

100% уроды, лучшая часть из серии

0
Беккер5443

Нет не будет.

0
VaZZers

Игра не доступна на территории РФ, защищена денувой. Очень сомнительная затея это озвучивать

1
Богдан Хим

лучше бы BTS доделали клоуны, прежде чем приступать к некст LiS

1
Беккер5443

О пока ждёмс взлом или удаление denuvo, вскорее времени и озвучка поспешит)))))

1
YouTube_GamesTezi

И вдруг, оказывается, нейроозвучки не так уж и плохи...

0
r23dom

а кому она на хрен нужна, там пик онлайна был 8к

0
Евгений Кондратенко

Общался в директе с девахой, которая озвучивала Хлою в оригинале. Спрашивал про Before the storm. Она ответила, что у неё родился ребенок и она не может озвучивать плюс нет средств. это был 2019 вроде. Сейчас видимо решили возобновить озвучку. Оригинал кста они очень классно озвучили. Кейт Марш и Хлоя Прайс прям супер голоса подходят.

0
Макс Макс 007

Единственная подходящая озвучка, но запихнули везде!

0
RedDay13

Немного не дотянули до хорошей озвучки...

0
Случайный Игрок

Школьники снова решили взяться за озвучки? Не стоит....

0
Макс Макс 007

Почему студии звукозаписи такие калоешки? В очредной раз взялись за то, во что играют 1,5 калеки!

0