ElikaStudio займется русской озвучкой Life is Strange: Double Exposure

Студия озвучания ElikaStudio объявила о том, что собирается выпустить русскую озвучку для Life is Strange: Double Exposure.
Так же студия представила видео с демонстрацией озвучки и русскими голосами. Продолжается сбор средств на реализацию озвучки - это поможет задействовать больше профессиональных актеров при её создании. На данный момент собрано 29 из необходимых 100 тысяч рублей.
ElikaStudio известна тем, что ранее выпустила русские озвучки для оригинальной Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm.
Before the storm они доозвучивать не будут, я так понимаю?))
100% уроды, лучшая часть из серии
Нет не будет.
Игра не доступна на территории РФ, защищена денувой. Очень сомнительная затея это озвучивать
лучше бы BTS доделали клоуны, прежде чем приступать к некст LiS
О пока ждёмс взлом или удаление denuvo, вскорее времени и озвучка поспешит)))))
И вдруг, оказывается, нейроозвучки не так уж и плохи...
а кому она на хрен нужна, там пик онлайна был 8к
Общался в директе с девахой, которая озвучивала Хлою в оригинале. Спрашивал про Before the storm. Она ответила, что у неё родился ребенок и она не может озвучивать плюс нет средств. это был 2019 вроде. Сейчас видимо решили возобновить озвучку. Оригинал кста они очень классно озвучили. Кейт Марш и Хлоя Прайс прям супер голоса подходят.
Единственная подходящая озвучка, но запихнули везде!
Немного не дотянули до хорошей озвучки...
Школьники снова решили взяться за озвучки? Не стоит....
Почему студии звукозаписи такие калоешки? В очредной раз взялись за то, во что играют 1,5 калеки!