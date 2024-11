ElikaStudio займется русской озвучкой Life is Strange: Double Exposure

Студия озвучания ElikaStudio объявила о том, что собирается выпустить русскую озвучку для Life is Strange: Double Exposure.

Так же студия представила видео с демонстрацией озвучки и русскими голосами. Продолжается сбор средств на реализацию озвучки - это поможет задействовать больше профессиональных актеров при её создании. На данный момент собрано 29 из необходимых 100 тысяч рублей.

ElikaStudio известна тем, что ранее выпустила русские озвучки для оригинальной Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm.