Фанаты Life is Strange обрадовались возвращению Макс Колфилд

Трейлер Life is Strange: Double Exposure получил восторженные отзывы фанатов. У ролика, представленного на выставке Xbox Games Showcase 2024, уже более 23 тыс. лайков.
В комментариях под видео игроки радуются возвращению героини из оригинальной Life is Strange — Макс Колфилд. Также фанаты услышали голос Ханны Тел, актрисы, озвучивающей этого персонажа в прошлом.
Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября текущего года на консолях PS5, Xbox Series X/S и на PC.
История про Макс это хорошо.
Но во первых. Это не та Макс, а какая то другая баба.
Во вторых.Они буквально повторяют сюжет первой части.
Только теперь героиня выглядит не как милая наивная девчушка, которой сочувствуешь всю игру. Теперь она у нас взрослая кобыла, которая почему то выглядит тупой и растерянной. Будто бы она своими силами (ПО КАНОНУ) не выбрала спасти Хлою и дать погибнуть Аркадии Её поступок можно понять. Кого ты выберешь, тех кто тебя унижал или человека которого считаешь родным.
Ей здесь минимум 30 лет. Она даже семью не завела. Всё те же гусли про дружбу и сверхспособности. Да они даже не сделали сюжет типа " А давайте, мы за то что Макс спасла Хлою, сделаем так, что её ребёнок теперь будет в опасности ведь она изменила судьбу"
Это на сколько можно было сделать крутую историю. Где Макс спасает своё дитя, а с другой стороны Хлою с которой у неё по любому что то было. Это была бы история о семье,любви и дружбе. А в конце, Хлоя жертвует собой что бы спасти дочку Макс. Сансара совершила оборот, всё вернулось так как должно было быть. Даже Торетто охренел бы!
Или повернуть сюжет в другую сторону. От того что Макс уничтожила Аркадию, она отреклась от силы и бла бла бла. Но тут та же дочь, та же интрижка с Хлоей. Но нависшая угроза над дочерью и смерть лучше подруги, на столько сильный стресс для Макс. Что она с каждым шагом к исправлению, только сильнее отступает от былой себя и в итоге, теперь буквально весь мир в заднице из за её поступков
А концовку можно было запилить типа. Каким то образом Макс пытаясь спасти и дочь и Хлою уничтожила своё время, но её способности неконтролируемо закинули обратно за неделю перед штормом. И она снова в теле молодой себя и страдает от того что в этом времени она без дочери, а Хлою убил маньяк, но зато Рэйчел жива.
Если повернуть всё ещё более трагично. То дочь у неё от маньяка. И всё же он успел её изнасиловать перед тем как она вырвалась. Ведь всё что происходит с Макс, остаётся на ней. Даже если она отмотает время и эти события не произойдут
Игра еще не вышло. Еще рано судить и критиковать. Трейлер идеален