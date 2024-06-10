Фанаты Life is Strange возмущены: Square Enix продаёт ранний старт за 80 долларов

Анонс Ultimate Edition игры Life is Strange: Double Exposure, новой части популярной серии приключенческих игр, спровоцировал бурную реакцию в игровом сообществе. Компания-издатель Square Enix установила цену в 80 долларов за специальное издание, что на 30 долларов выше стоимости стандартной версии. Главным камнем преткновения стала возможность для покупателей Ultimate Edition получить доступ к первым двум главам игры за две недели до официального релиза.
Многие геймеры выразили свое негодование по поводу такого подхода издателя. «Это возмутительно, особенно для игры такого жанра, где спойлеры могут напрочь испортить всю интригу и удовольствие от прохождения», — возмущается один из пользователей Reddit. Другие комментаторы солидарны с ним, отмечая, что двухнедельная фора — это чрезмерно долгий период, за который сюжетные повороты и ключевые моменты игры рискуют стать достоянием общественности.
Преданные фанаты Life is Strange также не скрывают своего разочарования. «Я обожаю эту серию, но требовать доплату в 30 евро только за то, чтобы поиграть на пару недель раньше — это просто за гранью. Получается, если не хочешь наткнуться на спойлеры, придётся раскошелиться», — сокрушается пользователь соцсети X. Многие видят в подобных решениях Square Enix тревожный симптом негативных трендов, которые всё больше проникают в игровую индустрию.
В состав Ultimate Edition, помимо раннего доступа, войдут также пять дополнительных комплектов одежды для персонажей, в том числе в стилистике Final Fantasy VII, а также некий загадочный «кошачий контент». Однако большинство игроков считают, что этих бонусов недостаточно, чтобы оправдать 30-долларовую разницу в цене.
Релиз Life is Strange: Double Exposure намечен на 29 октября 2024 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Игра продолжит историю повзрослевшей Макс Колфилд, полюбившейся геймерам ещё по первой части серии.
Я единственный, кто ещё ни разу не пострадал от спойлеров и когда их видит, просто скипает?
Имба что же ешё?
5k деревевянных за базовую версию уже жирновато. Кто вообще за ценообразование там отвечает? 5k за кинцо!
Жалко русскую озвучку сделали только 1 части и первый эпизод продолжения
такую игру хорошо только в звуке
И то озвучку фанаты делали
Так и не понял чем первая часть то закончилась. Вроде было комикс-продолжение но финал истории Макс и Хлои так и не ясен . // Мурат Хашкулов
Первая часть была интересной. Но эта не та игра явно, за которую такие бабки дерут
че хотели они от этих тварей? давно бы скинулись и выкупили франшизу
Да куда вы денетесь с подводной лодки: если игра выйдет хотя бы более-менее, то побежите покупать, как миленькие. Из-за ностальгии, как минимум
Кто-то до сих пор считает, что разработчики игр зависят от игроков, а не наоборот?! Это как говорить, что руководство страны должно людям, ведь они его "выбрали"
Людей давно подсадили на игровую зависимость - будете играть в то, что выйдет на рынок. Ждите очередную дозу)
ой ли то что студию овном затопило все то дерьмо что они выпускают снижая качество продуктов в угоду казуалов 3 вряд и мобилок. ближайшие релизы шкварок это 4 и 6
Я всё сказал)
В смысле, куда? В зелёный магазин)
О способах "приобретения" речи не было)
Тейк был о зависимости от следующей дозы
Так если доза достаётся фо фри, то это уже не доза)