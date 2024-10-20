Геймдиректор оригинальной Life is Strange поделился мнением о реакции публики на Double Exposure

Мишель Кох, один из ведущих разработчиков оригинальной Life is Strange, поделился своим мнением о реакции публики на Life is Strange: Double Exposure. Хотя он сам не успел попробовать новую игру, он заметил критику в адрес команды Deck Nine Games и считает, что ненависть к создателям проекта недопустима.
«С момента релиза Life is Strange: Double Exposure я наблюдал за тем, как разработчики Deck Nine подвергались нападкам и негативным высказываниям. Я пока не играл в игру и не знаю, как там раскручивается сюжет. Однако я убежден, что нет причин для ненависти к людям за то, как они создали свою игру! Можно испытывать разочарование или желать видеть другие истории с любимыми персонажами, но создание игры – это сложный и индивидуальный процесс. Если вам не понравилась история, это не отменяет замысла разработчиков», — отметил Кох.
Он также припомнил, как критиковали игры серии Life is Strange на этапе их создания в Don’t Nod, особенно после ухода Хлои и Макс из главных ролей в Life is Strange 2. Кох подчеркивает важность конструктивной критики, но упреки и оскорбления недопустимы. Напоминаем, что владельцы расширенного издания Life is Strange: Double Exposure могут пройти первые два эпизода, а полноценный релиз состоится 29 октября.
Впрочем что еще ждать от повесточного
А почему я не могу критиковать игру? Если игра заслуживает негативные комментарии, значит я буду писать негатив. Если заслуживает похвалы, ну значит я буду хвалить. В чём проблема-то?
Небось неженки радужные обиделись на негатив, ведь все мы(ну почти все) знаем, что в первую очередь людям не понравится в этой игре. А конкретно: люди будут очень сильно недовольны повесточкой. Судя по первым отзывам в стиме, повесточки в игре не просто много, а очень много. Думаю, что рейтинг игры быстро скатится вниз, как только доступ получат простые смертные, купившие обычное издание. Сейчас рейтинг игры некорректный, ибо сейчас начать играть могут только избранные самым дорогим изданием.
По факту всё сказал
как на счёт того, чтобы для начала поиграть в неё?)
удобно проплатил в начале для положительных отзывов а потом народ пускать очень удобно. отзывов всего 732 но отзывов всего 593
хорошо хоть не double penetration
Жаль
В стиме норм оценки вполне. Правда онлайн на дне, нефиг было продавать ранний доступ на 2 недели в 2 раза дороже