Геймдиректор оригинальной Life is Strange поделился мнением о реакции публики на Double Exposure

Мишель Кох, один из ведущих разработчиков оригинальной Life is Strange, поделился своим мнением о реакции публики на Life is Strange: Double Exposure. Хотя он сам не успел попробовать новую игру, он заметил критику в адрес команды Deck Nine Games и считает, что ненависть к создателям проекта недопустима.

«С момента релиза Life is Strange: Double Exposure я наблюдал за тем, как разработчики Deck Nine подвергались нападкам и негативным высказываниям. Я пока не играл в игру и не знаю, как там раскручивается сюжет. Однако я убежден, что нет причин для ненависти к людям за то, как они создали свою игру! Можно испытывать разочарование или желать видеть другие истории с любимыми персонажами, но создание игры – это сложный и индивидуальный процесс. Если вам не понравилась история, это не отменяет замысла разработчиков», — отметил Кох.

Он также припомнил, как критиковали игры серии Life is Strange на этапе их создания в Don’t Nod, особенно после ухода Хлои и Макс из главных ролей в Life is Strange 2. Кох подчеркивает важность конструктивной критики, но упреки и оскорбления недопустимы. Напоминаем, что владельцы расширенного издания Life is Strange: Double Exposure могут пройти первые два эпизода, а полноценный релиз состоится 29 октября.