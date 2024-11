Кинематографичное приключение Life is Strange: Double Exposure станет доступно на Nintendo Switch уже завтра

Сиквел запутанной истории Макс Колфилд из Life is Strange вышел ещё в прошлом месяце на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X. После положительного приёма со стороны критиков и игроков разработчики из студии Deck Nine готовы представить версию Life is Strange: Double Exposure для Nintendo Switch. Интерактивное приключение станет доступным на портативной консоли уже завтра, и в честь этого события был опубликован специальный анимированный трейлер.

В ролике разработчики представляют общую завязку сюжета новой части Life is Strange, где история снова возвращается к Макс. Теперь она работает преподавателем фотографии в престижном Каледонском университете. Однако её жизнь вновь оказывается омрачена сложными испытаниями. Однажды вечером Макс обнаруживает тело своей подруги Сафи, погибшей при загадочных обстоятельствах. Только Макс способна раскрыть причину её смерти, а возможно, даже спасти её.

Life is Strange: Double Exposure станет доступной на Nintendo Switch уже 19 ноября в цифровом формате. Физическое издание игры появится в продаже 28 января 2025 года.