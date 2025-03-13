Life Is Strange: Double Exposure оказалась большим провалом для Square Enix

Последний финансовый отчет Square Enix показал, что Life is Strange: Double Exposure стала «крупным убытком» для компании, что сделало продолжение маловероятным.

Как сообщил японский аналитик Хидеки Ясуда, президент Square Enix Такаши Кирю недавно поделился последними финансовыми результатами компании на брифинге. По словам Ясуды, финансовые отчеты подтверждают, что продажи Life is Strange: Double Exposure были «крупным убытком» для Square Enix, которого компенсировал только ремастер Dragon Quest 3. Конкретные цифры по Life is Strange не были раскрыты, но очевидно, что она продавалась не слишком хорошо.

Это не стало большим сюрпризом, учитывая негативный прием игры давними поклонниками Life is Strange, но была определенная уверенность в том, что игра будет достойной. Во время титров появилось сообщение о том, что «Макс Кофилд вернется», что теперь кажется гораздо менее вероятным.

К сожалению, Square Enix не отвечала на вопросы во время этого финансового отчета, поэтому подробности относительно показателей Double Exposure на данный момент немногочисленны. Все, что мы знаем, это то, что компания недовольна результатами и считает это «крупным убытком» — ярлык, который она ранее использовала для таких игр, как Guardians of the Galaxy и даже некоторых игр Tomb Raider.