Life Is Strange: Double Exposure оказалась большим провалом для Square Enix

Последний финансовый отчет Square Enix показал, что Life is Strange: Double Exposure стала «крупным убытком» для компании, что сделало продолжение маловероятным.
Как сообщил японский аналитик Хидеки Ясуда, президент Square Enix Такаши Кирю недавно поделился последними финансовыми результатами компании на брифинге. По словам Ясуды, финансовые отчеты подтверждают, что продажи Life is Strange: Double Exposure были «крупным убытком» для Square Enix, которого компенсировал только ремастер Dragon Quest 3. Конкретные цифры по Life is Strange не были раскрыты, но очевидно, что она продавалась не слишком хорошо.
Это не стало большим сюрпризом, учитывая негативный прием игры давними поклонниками Life is Strange, но была определенная уверенность в том, что игра будет достойной. Во время титров появилось сообщение о том, что «Макс Кофилд вернется», что теперь кажется гораздо менее вероятным.
К сожалению, Square Enix не отвечала на вопросы во время этого финансового отчета, поэтому подробности относительно показателей Double Exposure на данный момент немногочисленны. Все, что мы знаем, это то, что компания недовольна результатами и считает это «крупным убытком» — ярлык, который она ранее использовала для таких игр, как Guardians of the Galaxy и даже некоторых игр Tomb Raider.
Разве сама серия не ориентирована на нетакусиков?
как неожиданно то, ай яй яй как же так, всем же нравится все..
Видно в понедельник их мама родила, что они ни делают, не идут дела.
да ладно? не может быть! почему же так??... 😲
Без Хлои Макс сложно воспринимать. если и возвращать перса, то вместе с её спутницей.
Потому что нужно было делать жёсткий п*тинг лес*иянок и мало одежды на них.
бис браво!
Интересно, а кто-то другого ожидал?
Удивительно что эта серия вообще до сих пор не загнулась
Несмотря на возврат ГГ, не смогла игра затащить, подытожим 1)Всратый (ВОТ ЭТО ПОВОРОТ) сюжет, 2)нет КЛЮЧЕВЫХ персонажей и даже их упоминания, 3)Херовая оптимизация(чё там могло тупить?), 4)Наличие денуво -_- , 5)очередные лгбт приколы(куда-ж без них), 5)разрабы сильно уверены в себе , что уже анонсировали продолжение с Макс как ГГ, хотя вынырнуть из этой дерьмо-ямы им 100% не получится.
Вердикт- ненужная игра, которая не то что не повторила успех 1й, даже рядом не стала. Первая часть +- мучала вопросами про Рейчел, так в Аддоне про Хлою нам +- это все раскрыли и получается, что пред. что после историю нет смысла показывать. И мне казалось прикол с манипуляцией времени намного интересней, чем тупо сигание по мульти-версам(да тут у неё такой скил), короче ГГ стала -Элизабет на минималках(Биошок). Причём многие мувы в игре вообще не понятны, гг страдает само-бичиванием из-за утраты Хлои(получается какон концовка- НЕ спасение её в 1й части -_- ), нооооо обнаружив в себе силы менять другую мультивселенную , не нашла мир где +- он тот-же самый, НО где она ЖИВА, хотя это первое что сделал-бы любой в такой ситуации, что и становится двигателем сюжета правда не для ХЛОИ, а мать её какой-то НОУ НЕЙМ САФИ(кто это б... такая?) в игре нам её презентуют не то что уровня ХЛОИ, а как ХЛОЯV2.0 что вызывало лютейший кринж и в итоге из-за смерти этой Саффффиииии ГГ решает опять воспользоваться силами, но как всегда всё идет не так как надо.... не это реально шляпа. Даже Тру Колор +- своеобразней была.
Ну так и не надо ценник заламывать в 5-6 тыс. + DLC. Со старта максимум 1,5-2 тыс. - и к текущему моменту уже давно бы игру окупили. Так нет же: "Скворечники" опять за свое. У них даже на самые нишевые игры, в которые даже за 100 рублей захочет поиграть 3,5 человека (какая-нибудь "Harvestella" кривущая и повесточная) в первые пару-тройку лет "косаря" по 3-5 стоят. И каких продаж они ожидают?