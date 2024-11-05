Life is Strange: Double Exposure получает неоднозначные оценки от игроков - 70% в Steam и всего 4/10 на Metacritic

29 октября состоялся релиз Life is Strange: Double Exposure от студии Deck Nine и издательства Square Enix.
Критики не очень высоко оценили возвращение Макс Колфилд - средняя оценка игры на Metacritic составила 73 балла из 100. Среди игроков Life is Strange: Double Exposure тоже вызвала неоднозначные впечатления: пользовательская оценка игры на Metacritic составила всего 4/10, а в Steam рейтинг игры составил 70% (в основном положительные).
Игроки хвалят музыкальное сопровождение игры, графику и довольно "ламповую" атмосферу, чем-то напоминающую оригинальную Life is Strange, однако ругают странную завязку, скомканный сюжет, навязывание ЛГБТ, нелогичные сценарные ходы, а так же слабое влияние выборов в игре на концовку игры.
Life is Strange: Double Exposure доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
у критиков ноль на 70 пунктов вправо сдвинулся как и тут на сайте так и там на сайтах 🤣 затянули серию и слились как это обычно бывает, нужно уметь проекты завершать - это искусство а не доить до тех пор пока критики на лапу берут
Ну все…
Банкротство.
Отсутствие интеллекта и прогресса в образовании, медицине и науке в в России - на лицо.
Достаточно посмотреть на 300 даунов плейдауна и их визги))
Которые не понимают, что есть ВОЗ (3000 международных ученых) и МКБ-11 (результат научных исследований ВОЗ за за 30 лет). И государства, меняющие свою политику под современную науку и медицину. И общество, внедряющее эти изменения в свою жизнь.