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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.4 98 оценок

Life is Strange: Double Exposure получает неоднозначные оценки от игроков - 70% в Steam и всего 4/10 на Metacritic

AceTheKing
Новости

29 октября состоялся релиз Life is Strange: Double Exposure от студии Deck Nine и издательства Square Enix.

Критики не очень высоко оценили возвращение Макс Колфилд - средняя оценка игры на Metacritic составила 73 балла из 100. Среди игроков Life is Strange: Double Exposure тоже вызвала неоднозначные впечатления: пользовательская оценка игры на Metacritic составила всего 4/10, а в Steam рейтинг игры составил 70% (в основном положительные).

Игроки хвалят музыкальное сопровождение игры, графику и довольно "ламповую" атмосферу, чем-то напоминающую оригинальную Life is Strange, однако ругают странную завязку, скомканный сюжет, навязывание ЛГБТ, нелогичные сценарные ходы, а так же слабое влияние выборов в игре на концовку игры.

Life is Strange: Double Exposure доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

3
3
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

у критиков ноль на 70 пунктов вправо сдвинулся как и тут на сайте так и там на сайтах 🤣 затянули серию и слились как это обычно бывает, нужно уметь проекты завершать - это искусство а не доить до тех пор пока критики на лапу берут

5
Рикочико

Ну все…

Банкротство.

0
Old-fashionedDwight

Отсутствие интеллекта и прогресса в образовании, медицине и науке в в России - на лицо.

Достаточно посмотреть на 300 даунов плейдауна и их визги))

Которые не понимают, что есть ВОЗ (3000 международных ученых) и МКБ-11 (результат научных исследований ВОЗ за за 30 лет). И государства, меняющие свою политику под современную науку и медицину. И общество, внедряющее эти изменения в свою жизнь.

0