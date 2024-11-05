Life is Strange: Double Exposure получает неоднозначные оценки от игроков - 70% в Steam и всего 4/10 на Metacritic

29 октября состоялся релиз Life is Strange: Double Exposure от студии Deck Nine и издательства Square Enix.

Критики не очень высоко оценили возвращение Макс Колфилд - средняя оценка игры на Metacritic составила 73 балла из 100. Среди игроков Life is Strange: Double Exposure тоже вызвала неоднозначные впечатления: пользовательская оценка игры на Metacritic составила всего 4/10, а в Steam рейтинг игры составил 70% (в основном положительные).

Игроки хвалят музыкальное сопровождение игры, графику и довольно "ламповую" атмосферу, чем-то напоминающую оригинальную Life is Strange, однако ругают странную завязку, скомканный сюжет, навязывание ЛГБТ, нелогичные сценарные ходы, а так же слабое влияние выборов в игре на концовку игры.

Life is Strange: Double Exposure доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.