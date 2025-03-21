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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
5.9 143 оценки

Life Is Strange: Double Exposure получила награду на GDC, но из-за увольнений в студии забрать её было некому

butcher69 butcher69

Life Is Strange: Double Exposure удостоилась премии «Социальное влияние» на GDC 2025, но получить награду оказалось некому. После массовых увольнений в Deck Nine на сцену никто не вышел.

«Понятно, что никто не пришел принять награду GDCA, которую получила Double Exposure – нас всех уволили», – написала Элизабет Баллоу, бывший нарративный дизайнер Deck Nine.

По её словам, несколько сотрудников студии всё же присутствовали на GDC и позже забрали награду, но момент выглядел странно и печально.

Life Is Strange: Double Exposure оказалась большим провалом для Square Enix

Ранее Square Enix заявила, что Life Is Strange: Double Exposure принесла убытки. Судьба франшизы теперь остаётся под вопросом.

47
34
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 34
Ваш комментарий
HellowRainbow

Иронично

32
MNM 1985
25
JackBV

Раньше помню никогда не слышно было о каких то увольнений в игровой индустрии или подобного, игроделы просто делали игры молча, выстрелила? - хорошо. Нет? - ну чтож . Первыми вроде были ЕА , для меня было как то дико слышать что они кого то сократили , теперь закрытие успешных студий по типу Monolith и увольнение сотрудников для издателей стало абсолютной нормой , но для меня это всё равно дикость.

18
PICTURE ORGANIC

Sierra, Acclaim, Midway...Это только то, что первое на ум пришло. Ещё создатели Fallout, не помню, как их звать. Закрывались конторки всегда только в путь, не успевали новые открываться. Просто раньше вы за этим не следили, как сейчас.

4
Пользователь ВКонтакте

всех радужных выгнали что ли // Максим Резниченко

10
ZAUSA

Это проблемы организаторов церемонии, которые сами должны определить, кому конкретно вручать (отдавать) награду в таких случаях.

9
ГАЗ-М20
"нас всех уволили», – написала Элизабет Баллоу, бывший нарративный дизайнер Deck Nine.

И правильно сделали. Не умеете придумывать интересные сюжеты и механики - идите лесом.

7
goodneighbor

Ахахахаха, будем надеяться, что на следующую GDC вообще никто не придет.

6
Ivan313

Ну так не зря разрабы первой части сказали что мы сделали законченное произведение но издатель их не послушал и дал другим человекам сделать псевдо-продолжение

6
lokdogg

грустно, первая часть шедевр, а во вторую ещё не играл

3
StaticSaysMyNamE

Вторая тоже по своему интересная

0
Беккер5443

Да все они хорошо стоят ☝

-2
PICTURE ORGANIC

Вторая тоже клёвая и гомосятины почти нет, а та что есть, это почти в финале, да и на сюжет никак не влияет.

0
Xrace
3
Маркет Плейс

Социальное влияние? Типа все сразу стали лесбиянками, трансами как в этой игре?

1
CRAZY rock GAME

Потому что этой франшизой должна заниматься Dontnod а не эти бракоделы, они думали что взяли героиню 1 части и что то сделают не унылое. Главное не это

1
TheMetalGuy

Только вот один хрен донтноды законченную историю сделали, а шарлатаны на скворешниках запрягли дек найнов делать никому ненужное прямое продолжение первой части

0
CRAZY rock GAME TheMetalGuy

Полностью согласен)

0
Беккер5443

Блин и Denuvo не кому будет убрать((((

0
Magnusss

когда истечёт подписка денуводелы сами её аннулируют

10
Беккер5443 Magnusss

Всмысле защиту отдельная группа снимает?

-1
Mystic_Fox Беккер5443

Подписка на защиту стоит около 100К$ в год и если им нечем будет оплатить то подписку аннулируют, а вот дальше интереснее, как разрабы будут её из экзешника убирать это же надо новое обновление выпускать, а кто его будет делать)

2
Беккер5443 Mystic_Fox

Может пиратка Portable.

-1
Dr_Drift_RU Mystic_Fox

Бяда в том, что как на GDC награду некому было забирать, так же и из игры некому будет выкорчевывать дануево. Игру просто снимут с продаж.

4
Олег Дудин

Если студия не закрыта, значит, кто-то всё-таки остался.

Жалко разрабов. Опять работу искать.

0
Frost_47

Сказали бы мне я бы пришел забрал себе на память так сказать.

-2
AlexFoRestor

Мне игра понравилась, хейтеры сасать

-2