Life Is Strange: Double Exposure получила награду на GDC, но из-за увольнений в студии забрать её было некому

Life Is Strange: Double Exposure удостоилась премии «Социальное влияние» на GDC 2025, но получить награду оказалось некому. После массовых увольнений в Deck Nine на сцену никто не вышел.

«Понятно, что никто не пришел принять награду GDCA, которую получила Double Exposure – нас всех уволили», – написала Элизабет Баллоу, бывший нарративный дизайнер Deck Nine.

По её словам, несколько сотрудников студии всё же присутствовали на GDC и позже забрали награду, но момент выглядел странно и печально.

Ранее Square Enix заявила, что Life Is Strange: Double Exposure принесла убытки. Судьба франшизы теперь остаётся под вопросом.