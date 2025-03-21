Life Is Strange: Double Exposure получила награду на GDC, но из-за увольнений в студии забрать её было некому

Life Is Strange: Double Exposure удостоилась премии «Социальное влияние» на GDC 2025, но получить награду оказалось некому. После массовых увольнений в Deck Nine на сцену никто не вышел.
«Понятно, что никто не пришел принять награду GDCA, которую получила Double Exposure – нас всех уволили», – написала Элизабет Баллоу, бывший нарративный дизайнер Deck Nine.
По её словам, несколько сотрудников студии всё же присутствовали на GDC и позже забрали награду, но момент выглядел странно и печально.
Ранее Square Enix заявила, что Life Is Strange: Double Exposure принесла убытки. Судьба франшизы теперь остаётся под вопросом.
Иронично
Раньше помню никогда не слышно было о каких то увольнений в игровой индустрии или подобного, игроделы просто делали игры молча, выстрелила? - хорошо. Нет? - ну чтож . Первыми вроде были ЕА , для меня было как то дико слышать что они кого то сократили , теперь закрытие успешных студий по типу Monolith и увольнение сотрудников для издателей стало абсолютной нормой , но для меня это всё равно дикость.
Sierra, Acclaim, Midway...Это только то, что первое на ум пришло. Ещё создатели Fallout, не помню, как их звать. Закрывались конторки всегда только в путь, не успевали новые открываться. Просто раньше вы за этим не следили, как сейчас.
всех радужных выгнали что ли // Максим Резниченко
Это проблемы организаторов церемонии, которые сами должны определить, кому конкретно вручать (отдавать) награду в таких случаях.
И правильно сделали. Не умеете придумывать интересные сюжеты и механики - идите лесом.
Ахахахаха, будем надеяться, что на следующую GDC вообще никто не придет.
Ну так не зря разрабы первой части сказали что мы сделали законченное произведение но издатель их не послушал и дал другим человекам сделать псевдо-продолжение
грустно, первая часть шедевр, а во вторую ещё не играл
Вторая тоже по своему интересная
Да все они хорошо стоят ☝
Вторая тоже клёвая и гомосятины почти нет, а та что есть, это почти в финале, да и на сюжет никак не влияет.
Социальное влияние? Типа все сразу стали лесбиянками, трансами как в этой игре?
Потому что этой франшизой должна заниматься Dontnod а не эти бракоделы, они думали что взяли героиню 1 части и что то сделают не унылое. Главное не это
Только вот один хрен донтноды законченную историю сделали, а шарлатаны на скворешниках запрягли дек найнов делать никому ненужное прямое продолжение первой части
Полностью согласен)
Блин и Denuvo не кому будет убрать((((
когда истечёт подписка денуводелы сами её аннулируют
Всмысле защиту отдельная группа снимает?
Подписка на защиту стоит около 100К$ в год и если им нечем будет оплатить то подписку аннулируют, а вот дальше интереснее, как разрабы будут её из экзешника убирать это же надо новое обновление выпускать, а кто его будет делать)
Может пиратка Portable.
Бяда в том, что как на GDC награду некому было забирать, так же и из игры некому будет выкорчевывать дануево. Игру просто снимут с продаж.
Если студия не закрыта, значит, кто-то всё-таки остался.
Жалко разрабов. Опять работу искать.
Сказали бы мне я бы пришел забрал себе на память так сказать.
Мне игра понравилась, хейтеры сасать