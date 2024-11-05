Life is Strange: Double Exposure стала наглядным примером того, что Denuvo не способна улучшить продажи игры

Недавно состоялся релиз Life is Strange: Double Exposure от студии Deck Nine и издательства Square Enix.
Игра стала наглядной демонстрацией того, что защита Denuvo не оказывает практически никакого положительного влияния на продажи проектов. Предыдущая игра во франшизе, Life is Strange: True Colors вышла без защиты Denuvo (разработчики случайно выложили незащищенный EXE-файл игры) и появилась в сети уже в день релиза. При этом Life is Strange: Double Exposure, в свою очередь, защищена защитой Denuvo.
Судя по SteamDB, оба проекта показали практически идентичные показатели пикового онлайна на релизе: у Life is Strange: True Colors он составил 8 тысяч человек, а у Life is Strange: Double Exposure - 8,5 тысяч человек. Однако нужно учитывать то, что в Double Exposure состоялось долгожданное возвращение Макс Колфилд, что само по себе могло дополнительно привлечь внимание многих фанатов франшизы.
Как можно заметить, обе игры смогли привлечь практически идентичное число игроков. Не набежало даже пресловутых 20%, о которых ранее сообщалось в исследовании:
В последние годы Square Enix стабильно удаляет защиту Denuvo из своих игр спустя 6-12 месяцев после релиза. Таким образом, желающим бесплатно "ознакомиться" с игрой остается лишь дождаться нужного момента.
Life is Strange: Double Exposure доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Это когда защита увеличивала продажи игры?
Она увеличивает на какое то время, типа когда большой ажиотаж и даже закоренелый пират купит, лишь бы поиграть
Тем более стоит она копейки
какая чушь
Почему?Думаешь нет таких?
Даже я - если бы у рдр 1 была защита пришлось бы покупать и я бы купил
А так я пирачу
Понятно, что таких как я небольшая прослойка геймеров - но она все таки есть
Я поэтому и написал, что увеличивает на какое то время
Ву конг бы в жизни без дуново таких показателей не добился,в Китае доля пиратства даже больше чем у нас,со всеми "Недоступно в вашем регионе",но вот офлайн активацию приобрести огромная проблема.
Самый лёгкий способ собрать минусов на этом сайте - это сказать что-то хорошее/нейтральное про денуво.
Мне кажется тут в целом игра так себе, тут от денуво не холодно не жарко
Нафиг было ей способности менять? Лучше бы управление временем прокачали
Да этих примеров куча)
Защиту на игры вообще не имеет смысла ставить дольше, чем на месяц. После этого любая защита только вредит продажам. Интересно, эту простую истину когда-нибудь поймут тупоголовые авторы Atomic Heart?
При наличии активаций за 100 руб, смысла в защите вообще нет.
Почему тупоголовые?Это же личное решение автора, можно хоть 10 лет защиту держать, тут где то был парень с исследованиями, что она стоит копейки и продажа игры даже через 2-3 года после выпуска со скидками изи окупает + стонкс
Вроде ща Габен пытается эту лавочку прикрыть
Потому что жадность до добра не доводит. И Денуво вызывает микролаги, просадки, статтеры и падение fps, которые вредят имиджу продукта.
Ну збс логика,компания хочет заработать денег и ты называешь её жадной. По такой логике давай требовать скидон 99% на выходе игры
Тебе с какой целью хочется снятия денуво с атомика?
Как я выявил денуво ненавидят два типа геймеров
1)Относительно слабые компы
2)Хотят спиратить
Я не осуждаю пиратство, сам пирачу, но просто мне казалось обычному геймеру все равно как правило на денуво, есть денуво - и игра очень нравится - купит, нет денуво - скачает
Потому что сарафан запускают пираты, а с денувой никакой бесплатной рекламы и быть не может, соответственно не будет и доп продаж.
Причём тут Denuvo, если?..
А мне игра понравилась на вид, там Хлоечка появится, как понимаю, ну денуво сломают, это не проблема.
крайне маловероятно что её сломают, скорее издатель снимет через пару лет
последний крупный взлом дунево наверное еще в 2022 году был или раньше(может напомнишь)
чтобы ААА игру ломали
Да сломают, не первый раз дерьмуву жарят.
Ну приведи пример)
Если ты про 3+ лет и 5+ лет, то скорее всего да