Life is Strange: Double Exposure стала наглядным примером того, что Denuvo не способна улучшить продажи игры

Недавно состоялся релиз Life is Strange: Double Exposure от студии Deck Nine и издательства Square Enix.

Игра стала наглядной демонстрацией того, что защита Denuvo не оказывает практически никакого положительного влияния на продажи проектов. Предыдущая игра во франшизе, Life is Strange: True Colors вышла без защиты Denuvo (разработчики случайно выложили незащищенный EXE-файл игры) и появилась в сети уже в день релиза. При этом Life is Strange: Double Exposure, в свою очередь, защищена защитой Denuvo.

Судя по SteamDB, оба проекта показали практически идентичные показатели пикового онлайна на релизе: у Life is Strange: True Colors он составил 8 тысяч человек, а у Life is Strange: Double Exposure - 8,5 тысяч человек. Однако нужно учитывать то, что в Double Exposure состоялось долгожданное возвращение Макс Колфилд, что само по себе могло дополнительно привлечь внимание многих фанатов франшизы.

Как можно заметить, обе игры смогли привлечь практически идентичное число игроков. Не набежало даже пресловутых 20%, о которых ранее сообщалось в исследовании:

В последние годы Square Enix стабильно удаляет защиту Denuvo из своих игр спустя 6-12 месяцев после релиза. Таким образом, желающим бесплатно "ознакомиться" с игрой остается лишь дождаться нужного момента.

Life is Strange: Double Exposure доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.