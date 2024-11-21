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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.2 114 оценок

Life is Strange: Double Exposure уже можно пройти на эмуляторе Nintendo Switch - PC-версия защищена Denuvo

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся выход Life is Strange: Double Exposure от студии Deck Nine и компании Square Enix на Nintendo Switch.

Пользователи обнаружили, что уже со дня релиза игра хорошо работает на эмуляторе Nintendo Switch - Sudachi (один из форков бывшего Yuzu). Есть некоторые несерьезные графические проблемы, но в целом игра работает стабильно и без фризов даже в разрешении 4К. PC-версия игры при этом защищена Denuvo и на данный момент остается не взломанной.

Life is Strange: Double Exposure доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

-7
6
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 6
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

У скворей в отделе продаж там явно сидят гении. Ставить на ПК версию дермуво и следом через какое то время выпускать свич версию, зная, что на том же ПК есть эмулятор для свича.

5
hpi

Они не знают что такое эмулятор ибо это незаконно. И нинтендо закрывает эмуляторы.

0
kotasha

Вообще пофиг на соевую игру.

3
Денис Сидоров 5

И всё пытаются пиарить этот шлак, зная что игра провалилась

-2
erkins007

Ну 1% лгбт геймеров это действительно важная инфа.

-2
Fill Spencer

Самая Худшая Игра

-2