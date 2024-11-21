Life is Strange: Double Exposure уже можно пройти на эмуляторе Nintendo Switch - PC-версия защищена Denuvo

Вчера состоялся выход Life is Strange: Double Exposure от студии Deck Nine и компании Square Enix на Nintendo Switch.

Пользователи обнаружили, что уже со дня релиза игра хорошо работает на эмуляторе Nintendo Switch - Sudachi (один из форков бывшего Yuzu). Есть некоторые несерьезные графические проблемы, но в целом игра работает стабильно и без фризов даже в разрешении 4К. PC-версия игры при этом защищена Denuvo и на данный момент остается не взломанной.

Life is Strange: Double Exposure доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.