"Макс Колфилд вернётся?": актриса озвучки Life is Strange: Double Exposure намекнула на продолжение, несмотря на провал

Неожиданный намек на будущее серии Life is Strange пришел откуда не ждали — от французского голоса главной героини. Актриса дубляжа Зина Хахулия, озвучившая Макс Колфилд в Double Exposure, могла случайно рассекретить разработку продолжения в эфире шоу на Twitch.

Во время беседы с коллегой Дональдом Ренью актриса, делясь опытом работы над ролью, обронила интригующую фразу:

«Я ничего не заспойлерю, если скажу, что вы еще не видели последних сюрпризов».

Фанаты мгновенно интерпретировали это как подтверждение того, что работа над следующим проектом с участием Макс уже ведется. Однако эта новость вызвала скорее недоумение, чем радость, учитывая текущее состояние франшизы.

По данным аналитиков, Life is Strange: Double Exposure стала коммерческим провалом и получила самые низкие оценки в истории серии. Существование потенциального сиквела объясняют не успехом игры, а жесткими контрактными обязательствами между издателем Square Enix и разработчиками из Deck Nine. Ситуация усугубляется сообщениями о массовых увольнениях в студии и реструктуризации европейского офиса Square Enix.

Реакция сообщества на возможный анонс оказалась скорее явно негативной. Игроки на Reddit называют последнюю часть «пустым корпоративным продуктом», который паразитирует на ностальгии и обесценивает развитие персонажа Макс из оригинальной игры. Разочарованные фанаты сетуют на то, что жанр интерактивного кино находится в отчаянном положении. Из действительно хороших проектов в этом формате называют только Dispatch, который вышел всего месяц назад.