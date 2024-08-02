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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.2 63 оценки

На скриншотах новой Life is Strange показали наряды повзрослевшей Макс

Simple Jack
Новости

Deck Nine поделилась скриншотами Life is Strange: Double Exposure. На них показали главную героиню Макс Колфилд в кофтах с принтами по мотивам Final Fantasy VII.

Такой комплект одежды будет доступен обладателям Ultimate-издания. Также в состав расширенной версии войдут четыре других набора одежды и эксклюзивный квест про поиски хозяина заблудившейся кошки.

Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition можно приобрести в Steam за $79,99 (6,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС). Оформившим предзаказ дадут ранний доступ: первую и вторую главы пользователи смогут пройти за две недели до полноценного релиза.

Игра выйдет 29 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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-2
7
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Nodas

А что миленько выглядит, славу богу ряху не отьела, как у товарищей сони с их персонажами

6
Kenn1y

Слишком стандартные шмотки.

1
Ahnx

Могли бы волосы нормально нарисовать. 2024 год на дворе.

1
6363

Макс клевая, хорошо, что ее не испортили.

0
LincolnRimes

6,8 тыс. рублей вы только вдумайтесь в эту цифру охренеть

-1
Omnia Smirnow

Какой-то “ЛГБТ» крик!

-6
J Jonah Jameson

это у тебя просто лгбт головного мозга
Это когда видишь повестку там, где её нет

1