На скриншотах новой Life is Strange показали наряды повзрослевшей Макс

Deck Nine поделилась скриншотами Life is Strange: Double Exposure. На них показали главную героиню Макс Колфилд в кофтах с принтами по мотивам Final Fantasy VII.

Такой комплект одежды будет доступен обладателям Ultimate-издания. Также в состав расширенной версии войдут четыре других набора одежды и эксклюзивный квест про поиски хозяина заблудившейся кошки.

Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition можно приобрести в Steam за $79,99 (6,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС). Оформившим предзаказ дадут ранний доступ: первую и вторую главы пользователи смогут пройти за две недели до полноценного релиза.

Игра выйдет 29 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.