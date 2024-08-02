На скриншотах новой Life is Strange показали наряды повзрослевшей Макс

Deck Nine поделилась скриншотами Life is Strange: Double Exposure. На них показали главную героиню Макс Колфилд в кофтах с принтами по мотивам Final Fantasy VII.
Такой комплект одежды будет доступен обладателям Ultimate-издания. Также в состав расширенной версии войдут четыре других набора одежды и эксклюзивный квест про поиски хозяина заблудившейся кошки.
Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition можно приобрести в Steam за $79,99 (6,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС). Оформившим предзаказ дадут ранний доступ: первую и вторую главы пользователи смогут пройти за две недели до полноценного релиза.
Игра выйдет 29 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
А что миленько выглядит, славу богу ряху не отьела, как у товарищей сони с их персонажами
Слишком стандартные шмотки.
Могли бы волосы нормально нарисовать. 2024 год на дворе.
Макс клевая, хорошо, что ее не испортили.
6,8 тыс. рублей вы только вдумайтесь в эту цифру охренеть
Какой-то “ЛГБТ» крик!
это у тебя просто лгбт головного мозга
Это когда видишь повестку там, где её нет