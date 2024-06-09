На Xbox Games Showcase анонсировали новую Life is Strange, которая выйдет уже в октябре

Приятным и неожиданным анонсом на Xbox Games Showcase выделилась компания Square Enix. Во время презентации издатель объявил о продолжении знаменитой серии интерактивных приключений Life is Strange, в котором вернётся главная героиня первой игры. Дебютный трейлер Life is Strange: Double Exposure также раскрыл дату выхода. Новую игру придётся ждать всего лишь до осени.
В Life is Strange: Double Exposure под управление игрока возвращается Макс Колфилд, знакомая по первой игре серии. Теперь ей предстоит расследовать убийство собственной лучшей подруги, используя свои сверхъестественные силы.
Чтобы спасти её, Макс пытается отмотать время назад — силой, которой она не пользовалась уже много лет... но вместо этого Макс открывает путь в параллельную временную шкалу, где Хлоя всё ещё жива и всё ещё в опасности.
Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября 2024 года на ПК и консолях. Предзаказ игры уже открыт и намекает на наличие Ultimate издания с ранним доступом к игре.
В трейлере говорится о некой Сафи, подруге Макс
Каким боком здесь "Хлоя"? О ней вообще ни слова не было
Они канонизировали концовку с её смертью как я понял
Ещё в январе некоторые инсайдеры говорили о Хлои, сам не понял с чего взяли это
На протяжении трейлера говорится, что убили софью.
Автор: ХЛОЯ МЕРТВА
описание неправильное,ни о какой хлое там не говорится,а упоминается некая софи
Ну нет, нет. У Макс была прекрасная, завершенная история, зачем её трогать. Как задрало это заигрывание с ностальгией. Все последующие части из года в год были хуже не из-за главного героя, а из-за сюжетов которые никак не задевали.
диалоги такие же как в тру колорс, лол. мне нравился бефоре ве сторм от дик найн, но потом как будто у них сменился состав и теперь это просто конвеер постных игр про девочек.
Ну тут будет хоть мотивация за знакомого персонажа игру пройти
Сначала не понял что это Макс (!), а потом кааак понял)
Жду ♥
Выглядит прикольно, что вернули Максин, хотя, внешность спорная. На счёт старых, True Colors скучная, 2 вообще проходняк. На счёт новой есть сомнения, все же там была своя история и вроде как закончена. А тут получается, что Хлоя погибла по канону?
Версии для Switch не будет, а как на счёт физического издания в коллекцию? Получается придётся купить все старые версии для PS4.
После True Colors в годноту как-то не верится, ну да будем посмотреть
Мне первая часть понравилась тем, что диалоги были максимально обычные, не было проф дикторов как это было во второй части, и тем более в третьей Тру Колорс, в этой части видимо ничего не изменится!
Плюс, фанаты и так спорили насчёт канон концовки, ведь там ещё и комикс выходил где канон был с Хлоей, теперь вообще порвутся жопы, для меня не канон где Аркадия Бэй осталась
Отлично, куплю.
Игру делают не Dontnod - авторы оригинальной первой части, а студия Deck Nine, которая сделала мегаотстойную Life is Strange: True Colors. Собственно, этот трейлер очень напоминает True Colors по визуалу, анимациям и общей стилистике. Ждать чего-то нормального от них не приходится, они просто не умеют создавать ничего интересного, даже персонажи в этом видео выглядят заурядно, особенно Макс. Square Enix просто пинает труп мертвой лошади в надежде опять срубить бабла с фанатов первой части.
Я кстати немного не догнал, там разве про Хлою говорилось, а не про какую-то Софи?
шляпа
Выходит выбор в конце первой части снова аннулируют? В продолжениях хотя бы его отголосок был, в Dlc к последней части это изменило биографию Стеф и привело к неплохой сцене, а тут просто положили болт?!
И сюда интересно отвратную повестку завезли, как в предыдущих частях?)
я разочарован!