На Xbox Games Showcase анонсировали новую Life is Strange, которая выйдет уже в октябре

Приятным и неожиданным анонсом на Xbox Games Showcase выделилась компания Square Enix. Во время презентации издатель объявил о продолжении знаменитой серии интерактивных приключений Life is Strange, в котором вернётся главная героиня первой игры. Дебютный трейлер Life is Strange: Double Exposure также раскрыл дату выхода. Новую игру придётся ждать всего лишь до осени.

В Life is Strange: Double Exposure под управление игрока возвращается Макс Колфилд, знакомая по первой игре серии. Теперь ей предстоит расследовать убийство собственной лучшей подруги, используя свои сверхъестественные силы.

Чтобы спасти её, Макс пытается отмотать время назад — силой, которой она не пользовалась уже много лет... но вместо этого Макс открывает путь в параллельную временную шкалу, где Хлоя всё ещё жива и всё ещё в опасности.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября 2024 года на ПК и консолях. Предзаказ игры уже открыт и намекает на наличие Ultimate издания с ранним доступом к игре.