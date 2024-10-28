"Не лучшая часть серии": обзоры Life is Strange: Double Exposure

За день до полноценного релиза в сети появились первые рецензии на Life is Strange: Double Exposure от зарубежных игровых журналистов. Игра получила довольно сдержанные отзывы — 72 балла на агрегаторе OpenCritic.
В своих материалах обозреватели отметили, что Double Exposure — определенно не лучшая часть серии. Многим понравилось, что в центре сюжета снова Макс Колфилд, но на этом плюсы игры заканчиваются.
Например, автор RPG Fan написал, что в Life is Strange: Double Exposure есть интересные сюжетные отрезки, а саундтрек, как и всегда, подобран со вкусом, но при этом все это гаснет на фоне слабо прописанных героев, запутанного сюжета и обилия технических проблем.
"Технические проблемы, в сочетании с короткой продолжительностью и незавершёнными сюжетными линиями, создают ощущение, что эта часть сделана наспех и кажется незаконченной."
Оценки:
- PC Gamer — 72/100;
- Eurogamer — 3/5;
- IGN — 9/10;
- GamesRadar — 3.5/5;
- Hardcore Gamer — 3/5;
- God is a Geek — 9/10;
- DualShockers — 7.5/10;
- Metro GameCentral — 4/10;
- Digital Trends — 4/5;
- Shacknews — 7/10;
- Push Square — 6/10;
- Dexerto — 2/5;
- RPG Fan — 67%.
В Life is Strange: Double Exposure Макс предстоит расследовать убийство своей подруги Софи. Героиня будет перемещаться между двумя реальностями. В параллельном мире подруга все еще жива, но ей грозит опасность.
Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch с текстовым переводом на русский язык. Владельцы Ultimate Edition получили доступ к первым двум главам 15 октября.
Life is Strange: Double Exposure поиграв в 2 эпизода пока рано говорить, но скажу честно что игра понравилась и прошел с интересом, графика и музыка на высоте но сюжет как будто урезан что ли, посмотрим что будет в 3 главах
Ну уж точно лучше лже 2 части и TC.
2 часть навсегда в сердечке
ign
У меня прям такое ощущение, будто перепутали обзоры с Драгон эйджем. Мне лично слабо верится что создатели добротных Before the Storm и True Colors вдруг выдали проходняк, и еще слабее верю в то что нынешние Bioware хорошую игру с интересным сюжетом и проработанными героями. Допускаю, что влияние SBI могло настолько негативно сказаться, но чет прям смешная ситуация. Отзывы в Стиме к слову, хорошие