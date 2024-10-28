"Не лучшая часть серии": обзоры Life is Strange: Double Exposure

За день до полноценного релиза в сети появились первые рецензии на Life is Strange: Double Exposure от зарубежных игровых журналистов. Игра получила довольно сдержанные отзывы — 72 балла на агрегаторе OpenCritic.



В своих материалах обозреватели отметили, что Double Exposure — определенно не лучшая часть серии. Многим понравилось, что в центре сюжета снова Макс Колфилд, но на этом плюсы игры заканчиваются.



Например, автор RPG Fan написал, что в Life is Strange: Double Exposure есть интересные сюжетные отрезки, а саундтрек, как и всегда, подобран со вкусом, но при этом все это гаснет на фоне слабо прописанных героев, запутанного сюжета и обилия технических проблем.



"Технические проблемы, в сочетании с короткой продолжительностью и незавершёнными сюжетными линиями, создают ощущение, что эта часть сделана наспех и кажется незаконченной."

Оценки:

PC Gamer — 72/100;

Eurogamer — 3/5;

IGN — 9/10;

GamesRadar — 3.5/5;

Hardcore Gamer — 3/5;

God is a Geek — 9/10;

DualShockers — 7.5/10;

Metro GameCentral — 4/10;

Digital Trends — 4/5;

Shacknews — 7/10;

Push Square — 6/10;

Dexerto — 2/5;

RPG Fan — 67%.

В Life is Strange: Double Exposure Макс предстоит расследовать убийство своей подруги Софи. Героиня будет перемещаться между двумя реальностями. В параллельном мире подруга все еще жива, но ей грозит опасность.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch с текстовым переводом на русский язык. Владельцы Ultimate Edition получили доступ к первым двум главам 15 октября.