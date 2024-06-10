Оказалось, что подробности Life is Strange: Double Exposure утекли в сеть еще в январе от неизвестного инсайдера

Вчера во время презентации Xbox Games Showcase состоялся анонс игры Life is Strange: Double Exposure от компании Square Enix и студии Deck Nine. Пользователи обратили внимание, что довольно неожиданно подтвердилась практически вся информация, которая появилась по игре в январе от неизвестного инсайдера. Из заметных отличий лишь то, что Square Enix решила изменить подзаголовок с Aperture на Double Exposure.
В данном слухе содержатся подробности касательно того, как Макс будет попадать в параллельные реальности - с помощью фотоаппарата. На это намекает и обложка игры, на которой представлена Макс внутри фотографий.
Инсайдер правильно рассказал даже про побочный квест с котом, который будет доступен в одном из изданий игры. Так же из интересного в утечке можно отметить то, что разработчики планируют сделать возможность обустройства квартиры в игре с помощью различной мебели и украшений. Любопытно, что инсайдер сливший информацию об игре уже удалил свой аккаунт на Reddit.
Игра выйдет 29 октября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Первая часть про Макс и Хлою мне очень зашла, жду эту.
Даааа, главная героиня мне нравится, стиль сохранен.
Это игра года.
Надеюсь, что ты выглядишь так (щас гули набегут)
Интересно, будет импорт сейвов от первой части или подобие выбора концовки от оной для нарратива, что произошло с Аркадией и Хлоей или теперь тупо канон спасение Аркадии.
Очередная история про двух лесбух нитакусь, не благодарите за инсайд
Главное чтоб лесбы симпатичные были и часто сосались
Не нравится - сделай свою великую гетеросексуальную игру. Ах да, ты же ничего не умеешь, кроме как языком чесать)