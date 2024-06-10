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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
5.6 14 оценок

Оказалось, что подробности Life is Strange: Double Exposure утекли в сеть еще в январе от неизвестного инсайдера

AceTheKing
Новости

Вчера во время презентации Xbox Games Showcase состоялся анонс игры Life is Strange: Double Exposure от компании Square Enix и студии Deck Nine. Пользователи обратили внимание, что довольно неожиданно подтвердилась практически вся информация, которая появилась по игре в январе от неизвестного инсайдера. Из заметных отличий лишь то, что Square Enix решила изменить подзаголовок с Aperture на Double Exposure.

В данном слухе содержатся подробности касательно того, как Макс будет попадать в параллельные реальности - с помощью фотоаппарата. На это намекает и обложка игры, на которой представлена Макс внутри фотографий.

Инсайдер правильно рассказал даже про побочный квест с котом, который будет доступен в одном из изданий игры. Так же из интересного в утечке можно отметить то, что разработчики планируют сделать возможность обустройства квартиры в игре с помощью различной мебели и украшений. Любопытно, что инсайдер сливший информацию об игре уже удалил свой аккаунт на Reddit.

Игра выйдет 29 октября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

3
8
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 8
Ваш комментарий
6363

Первая часть про Макс и Хлою мне очень зашла, жду эту.

2
вупсич пупсич

Даааа, главная героиня мне нравится, стиль сохранен.
Это игра года.

2
ViscousNetharion вупсич пупсич

Надеюсь, что ты выглядишь так (щас гули набегут)

-1
Cidrow

Интересно, будет импорт сейвов от первой части или подобие выбора концовки от оной для нарратива, что произошло с Аркадией и Хлоей или теперь тупо канон спасение Аркадии.

0
Без негатива
подробности Life is Strange: Double Exposure

Очередная история про двух лесбух нитакусь, не благодарите за инсайд

-7
AndralStormborn

Главное чтоб лесбы симпатичные были и часто сосались

-3
ViscousNetharion

Не нравится - сделай свою великую гетеросексуальную игру. Ах да, ты же ничего не умеешь, кроме как языком чесать)

0
ViscousNetharion AndralStormborn
0