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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.2 77 оценок

Представлен новый трейлер Life is Strange: Double Exposure в котором напомнили о прошлом Макс Колфилд

AceTheKing
Новости

Компания Square Enix и студия Deck Nine представили новый трейлер Life is Strange: Double Exposure, который посвящен прошлому главной героини игры.

В новом трейлере разработчики напоминают о ключевых событиях, которые произошли с Макс в Аркадия-Бэй и сильно изменили жизнь девушки - от получения сверхъестественных способностей до урагана, который грозился разрушить город.

Релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

4
7
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
DorianFox

Не могу поверить, что прошло уже 9 лет.

1
ГАЗ-М20

Кадры из первой части - это самое интересное, что будет в этой поделке. Deck Nine умеет только эксплуатировать чужие находки, а как берутся что-то делать сами, так выходит какой-нибудь "Тру Кал_орс" с гламурной картинкой и нулевым содержанием.

1
Беккер5443

Интересно сколько игра будет весить на пк.

0
bohdan2015

А что там вспоминать, была лесби.. и останется ей? !:D

Интересно если прогнать через нейросети, какие там лица Макс будут спустя столько лет, а то я прям её не узнаю))

-1
malars0

там всё по выбору игрока. если у вас она стала лесбой то только потому что вы продинамили её дружка и подкатывали к мёртвой подружке

1
Роберт Кабан

Кроме как повесточкой родимой решили угробить игру ещё и изуродовав деваху знатно. ЧТО с ней могло произойти, что её внешность так изменилась ? С Элли то же самое было.

-7
aka_poroh
2