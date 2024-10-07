Представлен новый трейлер Life is Strange: Double Exposure в котором напомнили о прошлом Макс Колфилд

Компания Square Enix и студия Deck Nine представили новый трейлер Life is Strange: Double Exposure, который посвящен прошлому главной героини игры.
В новом трейлере разработчики напоминают о ключевых событиях, которые произошли с Макс в Аркадия-Бэй и сильно изменили жизнь девушки - от получения сверхъестественных способностей до урагана, который грозился разрушить город.
Релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не могу поверить, что прошло уже 9 лет.
Кадры из первой части - это самое интересное, что будет в этой поделке. Deck Nine умеет только эксплуатировать чужие находки, а как берутся что-то делать сами, так выходит какой-нибудь "Тру Кал_орс" с гламурной картинкой и нулевым содержанием.
Интересно сколько игра будет весить на пк.
А что там вспоминать, была лесби.. и останется ей? !:D
Интересно если прогнать через нейросети, какие там лица Макс будут спустя столько лет, а то я прям её не узнаю))
там всё по выбору игрока. если у вас она стала лесбой то только потому что вы продинамили её дружка и подкатывали к мёртвой подружке
Кроме как повесточкой родимой решили угробить игру ещё и изуродовав деваху знатно. ЧТО с ней могло произойти, что её внешность так изменилась ? С Элли то же самое было.