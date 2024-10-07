Представлен новый трейлер Life is Strange: Double Exposure в котором напомнили о прошлом Макс Колфилд

Компания Square Enix и студия Deck Nine представили новый трейлер Life is Strange: Double Exposure, который посвящен прошлому главной героини игры.

В новом трейлере разработчики напоминают о ключевых событиях, которые произошли с Макс в Аркадия-Бэй и сильно изменили жизнь девушки - от получения сверхъестественных способностей до урагана, который грозился разрушить город.

Релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.