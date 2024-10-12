Создатели Life is Strange: Double Exposure поделились системными требованиями и временем запуска игры

Компания Square Enix и студия Deck Nine поделились системными требованиями Life is Strange: Double Exposure.

Минимальные требования игры получились довольно демократичные: для игры на низких настройках в 1080p и 30 FPS достаточно будет процессора уровня Intel Core i5-2400/AMD FX-6300 и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ/AMD Radeon RX 470 4 ГБ/Intel Arc A380 6 ГБ.

А вот для максимального "кинематографичного режима", который находится даже выше ультра-настроек, понадобится топовая видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ/AMD Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ.

Для игры понадобится всего 25 ГБ свободного места, что довольно немного по современным меркам.

Так же студия сообщила точное время, когда владельцам Ultimate Edition станут доступны для прохождения две первые главы в игре. Это произойдет 15 октября в 18:00 по московскому времени:

При этом полная версия игры с главами 1-5 выйдет 29 октября и будет доступна всем владельцам игры одновременно. Релиз игры состоится на PC, PS5, Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch выйдет позже.