Square Enix удалила защиту Denuvo из Life is Strange: Double Exposure

Сегодня компания Square Enix и студия Deck Nine выпустили обновление для PC-версии Life is Strange: Double Exposure, в котором удалили защиту Denuvo.
Это произошло спустя почти 7 месяцев после релиза игры. Размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 410 МБ.
Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий первой части франшизы. Макс Колфилд учится в университете Каледон в Вермонте и заводит новых друзей, но всё меняется когда её новую подругу Софи убивает неизвестный. Это заставляет Макс вновь пробудить свои способности к изменению времени. Однако вместо того, чтобы перемотать время назад, она попадает в параллельную временную линию.
Life is Strange это серия игр фулл для девочек. Хз как парню может быть интересна эта серия
Хорошо что аниме и бандикут для тестотероновых танков с большими яйцами.
Ну да. Бандикут игра на реакцию - чистый платформинг, поспидранить можно + игра детства. Аниме? Слишком обобщенно сказал.
Life is Strange это игра где ты читаешь девчачие дневники, выбираешь отшить парня или нет, и в целом о женских проблемах, эмоциях. Мне лично это не интересно, как и любому норм парню 😏
Да на здоровье, а то что. Я в первую часть играл и мне она не показалась девчачьей, про другие хз.
креш бандикут для детей
там такой себе геймплей
за пару уровней устаёшь от бессмысленности и то, что делать надо одно и то же
И как женщинам может быть такое интересно тоже совсем не понятно.
А раньше нельзя было? Я только в понедельник взял офлайн активацию и прошел уже 3 эпизода
Теперь Square Enix должны тебе 100 рублей?
10 рублей)
ну, ты сам сломался
так что твои проблемы
в следующий раз качай не репаки, а силу ожидания
А кто знал что снимут защиту, а поиграть хотелось. Ну все равно 10 рублей отдал за офлайн активацию, можно сказать бесплатно
Life is Strange: Double penetration.
г0вH0 лезботное
уже на ютубе посмотрел этот крынж)
Убирают да все не оттуда,откуда хотелось бы.
Любопытно, что, если верить описанию на странице в Steam, Square Enix до сих пор не удалили Denuvo из бесплатной игры The Awesome Adventures of Captain Spirit.
Скорее всего потому, что эту игру-пролог ко второй части LiS выпускали в то время, когда Denuvo использовала другой формат работы с клиентами: первые версии Denuvo предполагали разовую оплату от издателя, т.е. один раз заплатили - и Denuvo в ней останется пожизненно (ну или пока издатель сам почему-то не захочет ее убрать, а ему нет в этом никакой нужды). А сейчас Denuvo работают по системе подписочной, и издатель платит за каждый месяц действия защиты в той или иной игре. Поэтому теперь через какое-то время ее и удаляют из игр, т.к. стоимость подписки высокая, и через долгий срок ее невыгодно уже держать. А то, что осталось в старых играх - так там, скорее всего, и останется. Так произошло с Metal Gear Solid V - The Phantom Pain от Konami, например. Там до сих пор Denuvo, хотя игра вышла десяток лет назад. Также Denuvo до сих пор есть (и останется, очевидно) в Final Fantasy XV. Им просто нет смысла из тех игр ее удалять: ведь платить за ее наличие ничего больше не надо, а какой-то процент пиратства в теории это может ограничить. Так что им не интересно из тех игр защиту удалять, мотивации нет
А вот это я пожалуй скачаю... 😍
если сольют в инет, скачаешь)
Уже слили
Да ладно, ну красавы они 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
После этой игры в Deck Nine начались увольнения, да такие, что от них даже не нашлось представителя, чтобы получить приз на какой-то премии, где отмечали вклад студий в темы разнообразия и инkлюзивности. Эта поделка имеет отношение к серии LIS только названием. Сочувствую тем, кто будет тратить время на эту дичь. Первая часть была шедевром. Вторая похуже, но играбельная, дух приключения там тоже был. Before the Storm еще неплохая. А вот True Colors и Double Exposure - это паразитирование на франшизе, причем бездарное.
True Colors мне понравилась. Там хороший сюжет с множеством выборов и неплохие персонажи.
Ну что ждём в зелёном магазине...))