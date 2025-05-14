Square Enix удалила защиту Denuvo из Life is Strange: Double Exposure

Сегодня компания Square Enix и студия Deck Nine выпустили обновление для PC-версии Life is Strange: Double Exposure, в котором удалили защиту Denuvo.

Это произошло спустя почти 7 месяцев после релиза игры. Размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 410 МБ.

Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий первой части франшизы. Макс Колфилд учится в университете Каледон в Вермонте и заводит новых друзей, но всё меняется когда её новую подругу Софи убивает неизвестный. Это заставляет Макс вновь пробудить свои способности к изменению времени. Однако вместо того, чтобы перемотать время назад, она попадает в параллельную временную линию.