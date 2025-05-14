ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
5.8 149 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Life is Strange: Double Exposure

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Square Enix и студия Deck Nine выпустили обновление для PC-версии Life is Strange: Double Exposure, в котором удалили защиту Denuvo.

Это произошло спустя почти 7 месяцев после релиза игры. Размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 410 МБ.

Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий первой части франшизы. Макс Колфилд учится в университете Каледон в Вермонте и заводит новых друзей, но всё меняется когда её новую подругу Софи убивает неизвестный. Это заставляет Макс вновь пробудить свои способности к изменению времени. Однако вместо того, чтобы перемотать время назад, она попадает в параллельную временную линию.

40
26
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 26
Ваш комментарий
ExclusiveKirk

Life is Strange это серия игр фулл для девочек. Хз как парню может быть интересна эта серия

21
borsic

Хорошо что аниме и бандикут для тестотероновых танков с большими яйцами.

13
ExclusiveKirk borsic

Ну да. Бандикут игра на реакцию - чистый платформинг, поспидранить можно + игра детства. Аниме? Слишком обобщенно сказал.
Life is Strange это игра где ты читаешь девчачие дневники, выбираешь отшить парня или нет, и в целом о женских проблемах, эмоциях. Мне лично это не интересно, как и любому норм парню 😏

8
borsic ExclusiveKirk

Да на здоровье, а то что. Я в первую часть играл и мне она не показалась девчачьей, про другие хз.

JohnTornton borsic

креш бандикут для детей
там такой себе геймплей
за пару уровней устаёшь от бессмысленности и то, что делать надо одно и то же

2
Каприз888

И как женщинам может быть такое интересно тоже совсем не понятно.

1
Константин335

А раньше нельзя было? Я только в понедельник взял офлайн активацию и прошел уже 3 эпизода

12
Человек-Анекдот

Теперь Square Enix должны тебе 100 рублей?

6
Константин335 Человек-Анекдот

10 рублей)

3
JohnTornton

ну, ты сам сломался
так что твои проблемы
в следующий раз качай не репаки, а силу ожидания

2
Константин335 JohnTornton

А кто знал что снимут защиту, а поиграть хотелось. Ну все равно 10 рублей отдал за офлайн активацию, можно сказать бесплатно

1
jax baron

Life is Strange: Double penetration.

12
Вадим Якимов

г0вH0 лезботное

11
sorobar

уже на ютубе посмотрел этот крынж)

7
Alternativshik_6

Убирают да все не оттуда,откуда хотелось бы.

4
Tiger Goose

Любопытно, что, если верить описанию на странице в Steam, Square Enix до сих пор не удалили Denuvo из бесплатной игры The Awesome Adventures of Captain Spirit.

2
rmplaton

Скорее всего потому, что эту игру-пролог ко второй части LiS выпускали в то время, когда Denuvo использовала другой формат работы с клиентами: первые версии Denuvo предполагали разовую оплату от издателя, т.е. один раз заплатили - и Denuvo в ней останется пожизненно (ну или пока издатель сам почему-то не захочет ее убрать, а ему нет в этом никакой нужды). А сейчас Denuvo работают по системе подписочной, и издатель платит за каждый месяц действия защиты в той или иной игре. Поэтому теперь через какое-то время ее и удаляют из игр, т.к. стоимость подписки высокая, и через долгий срок ее невыгодно уже держать. А то, что осталось в старых играх - так там, скорее всего, и останется. Так произошло с Metal Gear Solid V - The Phantom Pain от Konami, например. Там до сих пор Denuvo, хотя игра вышла десяток лет назад. Также Denuvo до сих пор есть (и останется, очевидно) в Final Fantasy XV. Им просто нет смысла из тех игр ее удалять: ведь платить за ее наличие ничего больше не надо, а какой-то процент пиратства в теории это может ограничить. Так что им не интересно из тех игр защиту удалять, мотивации нет

2
Raphtallia

А вот это я пожалуй скачаю... 😍

2
Беккер5443

если сольют в инет, скачаешь)

1
Explosion73rus Беккер5443

Уже слили

Traha_Global
1
Беккер5443

Да ладно, ну красавы они 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

1
ГАЗ-М20

После этой игры в Deck Nine начались увольнения, да такие, что от них даже не нашлось представителя, чтобы получить приз на какой-то премии, где отмечали вклад студий в темы разнообразия и инkлюзивности. Эта поделка имеет отношение к серии LIS только названием. Сочувствую тем, кто будет тратить время на эту дичь. Первая часть была шедевром. Вторая похуже, но играбельная, дух приключения там тоже был. Before the Storm еще неплохая. А вот True Colors и Double Exposure - это паразитирование на франшизе, причем бездарное.

1
Sunsh1ne98

True Colors мне понравилась. Там хороший сюжет с множеством выборов и неплохие персонажи.

1
Pastoral

Ну что ждём в зелёном магазине...))

1