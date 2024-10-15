Square Enix выпустила новый трейлер Life is Strange: Double Exposure

Компания Square Enix и студия Deck Nine представили новый трейлер Life is Strange: Double Exposure, который посвящен новым способностям Макс Колфилд к путешествию между разными временными линиями.
Макс Колфилд — единственная, кто способен выяснить, кто убил ее лучшую подругу Софи в одной вселенной… и не допустить повторения этого в другой. Две временные шкалы. Две версии подозреваемых. Одна загадка.
Релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Скорей всего шляпа будет, а не сюжет, лучше первой им уже не сделать
стрёмная она. рот открыла а там как у кролика два зуба торчат
Ты щас и меня обидел
чувство юмора пропало?