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Life is Strange: Double Exposure 29.10.2024
Адвенчура
6.2 84 оценки

Square Enix выпустила новый трейлер Life is Strange: Double Exposure

AceTheKing
Новости

Компания Square Enix и студия Deck Nine представили новый трейлер Life is Strange: Double Exposure, который посвящен новым способностям Макс Колфилд к путешествию между разными временными линиями.

Макс Колфилд — единственная, кто способен выяснить, кто убил ее лучшую подругу Софи в одной вселенной… и не допустить повторения этого в другой. Две временные шкалы. Две версии подозреваемых. Одна загадка.

Релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

-2
5
Life is Strange: Double Exposure
29.10.2024
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Денис Сидоров 5

Скорей всего шляпа будет, а не сюжет, лучше первой им уже не сделать

0
антон фекалис

стрёмная она. рот открыла а там как у кролика два зуба торчат

-1
Носферату Убивату
-2
SharpDuke

Ты щас и меня обидел

0
Носферату Убивату SharpDuke

чувство юмора пропало?

0